Joker è pronto a salvare Suicide Squad: Kill The Justice League

Il debutto di Suicide Squad: Kill The Justice League non è stato dei migliori, sebbene a quanto pare il gioco sembra avere ancora qualche asso nella manica.

Il titolo, che trovate anche su Amazon, non è stato infatti in grado di bissare il successo dei Batman: Arkham di Rocksteady.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, mentre Sony starebbe accettando richieste di rimborso proprio per Suicide Squad (ecco quello che sappiamo), Joker è pronto a fare il suo debutto nel gioco.

Come riportato anche da GameInformer, Rocksteady sta cercando di dare un nuovo impulso al gioco con l'introduzione di Joker come personaggio giocabile.

Annunciato a gennaio come una versione Elseworlds del popolare villain, questo Joker, che non è lo stesso doppiato da Mark Hamill nei vari Batman: Arkham, sarà disponibile il 28 marzo.

Non si tratta, quindi, della stessa versione che abbiamo visto nella saga di Rocksteady, ma di un Clown Principe del Crimine di un mondo alternativo, il quale sarà un personaggio giocabile tra i contenuti della prima stagione di Suicide Squad.

Questo Joker è infatti stato un membro della Suicide Squad nel suo universo, e verrà in aiuto agli altri antieroi e villain per mettere al tappeto la Justice League corrotta da Brainiac.

Rocksteady ha rivelato la data di uscita di Joker lo stesso giorno in cui la sua società madre, Warner Bros, ha annunciato di voler raddoppiare il numero di giochi free-to-play e con servizi live.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha attualmente meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam.