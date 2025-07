In attesa di vedere un nuovo film della saga di James Bond, gli amanti dell'agente segreto potranno presto divertirsi con 007 First Light, nuovo videogioco sviluppato da IO Interactive.

Gli autori di Hitman (trovate World of Assassination su Amazon) hanno lavorato a stretto contatto con Metro Goldwyn Mayer per riuscire a riprodurre fedelmente l'esperienza videoludica che ci si aspetta da un titolo di James Bond.

I precedenti videogiochi di 007 — tra i quali non possiamo non ricordare il leggendario Goldeneye — hanno spesso adottato un approccio da sparatutto, trasformando l'agente segreto in una sorta di eroe di guerra videoludico.

IO Interactive ha assicurato che ciò non accadrà con 007 First Light, proprio perché è stata una precisa richiesta dai vertici MGM: in un'intervista rilasciata a VGC, il franchise director Jonathan Lacaille spiega che non volevano fosse trasformato in una «macchina da guerra», pronto a uccidere chiunque gli sbarri la strada.

A parte questa comprensibile restrizione, Metro Goldwyn Mayer è stata a quanto pare molto comprensiva e ha appoggiato quasi tutte le proposte di gameplay proposte da IO Interactive, con la giusta collaborazione per realizzare un adattamento videoludico fedele a quello che ci si aspetterebbe dai film dell'agente segreto britannico.

Dichiarazioni che ci confermano come 007 First Light punterà maggiormente sulla varietà di gameplay, avvicinandosi maggiormente a Hitman rispetto a saghe action-adventure come Uncharted.

In ogni caso, il franchie director ha spiegato che ci saranno differenza anche con il gameplay dell'Agente 47, promettendo comunque elementi che garantiranno la rigiocabilità del titolo.

Dovrebbe dunque esserci tanta carne al fuoco per questa nuova ambiziosa produzione videoludica, in arrivo nel 2026, anche se dovremo ovviamente attendere di poterlo vedere più da vicino per farci un'idea più concreta.

Nel frattempo, IO Interactive ha anticipato l'intenzione di aggiornare 007 First Light nel corso del tempo, come già fatto in Hitman World of Assassination, per introdurre contenuti aggiuntivi live-service.