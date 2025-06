IO Interactive farà tesoro della propria esperienza con Hitman per 007 First Light, e proprio dalle avventure dell'Agente 47 porterà con sé il sistema di missioni persistenti che hanno reso World of Assassination un interessante esperimento live-service.

Durante un'intervista approfondita (tramite Gamespot), il CEO di IO Interactive Hakan Abrak ha lasciato intendere che il supporto continuativo per Bond rappresenterà un elemento centrale della strategia aziendale.

«Abbiamo ovviamente tonnellate di esperienza da World of Assassination», spiega Abrak: «e una vasta conoscenza su come estendere un'esperienza single-player fornendo contenuti gratuiti desiderabili ai giocatori».

Ed è proprio l'esperienza accumulata con le missioni elusive di Hitman a costituire il modello perfetto per i contenuti live-service di 007 First Light. La recente apparizione di Mads Mikkelsen nei panni di LeChiffre, riprendendo il suo ruolo dal primo film di Daniel Craig, Casino Royale, ha dimostrato le potenzialità di questa strategia.

Abrak ha sottolineato come le sfide rappresentino solo l'inizio delle possibilità offerte dall'universo di 007:

«Questo ci dà più sfide con cui giocare. In Hitman, abbiamo queste sfide live. E oltre alle cose che siamo in grado di fare in Hitman, possiamo fare cose più d'azione e sfide più cinetiche in Bond.»

Mentre l'Agente 47 viene temporaneamente messo in secondo piano, ma non sparirà del tutto, l'eredità di Hitman: World of Assassination continuerà a vivere attraverso le innovazioni che caratterizzeranno l'esperienza bondiana.

Quindi abbiamo la risposta alla domanda sull'ispirazione di 007 First Light, visto che molti avevano dubbi sul fatto che il titolo di IO Interactive potesse essere ispirato troppo da Uncharted.

Jonathan Lacaille, direttore del franchise presso IO Interactive, ha chiarito come il team stia lavorando per superare i confini tradizionali del loro approccio al game design. «Abbiamo un'eredità consolidata che si adatta perfettamente a questa proprietà intellettuale, quindi ci stiamo naturalmente appoggiando su di essa», ha spiegato Lacaille.