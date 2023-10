Iron Man di EA sarà davvero next-gen, ma non uscirà presto

Se speravate di poter mettere presto le mani sul misterioso videogioco di Iron Man pubblicato da Electronic Arts, sappiate che sarà necessaria ancora molta pazienza prima di vederlo in azione.

I videogiochi ispirati ai supereroi Marvel hanno indubbiamente un eccellente potenziale, come dimostrato dal successo ottenuto da Spider-Man su PlayStation (trovate il nuovissimo secondo capitolo su Amazon) e, considerando che Tony Stark è stato il volto del successo della casa delle idee al cinema, realizzare un blockbuster videoludico dedicato può solo sembrare una scelta logica.

L'annuncio di un nuovo videogioco dedicato ad Iron Man è arrivato ormai poco più di un anno fa, quando EA ha annunciato di aver affidato lo sviluppo a Motive Studio, autori dell'eccellente Dead Space Remake.

Nelle scorse ore è finalmente arrivato un aggiornamento direttamente dal team di sviluppo sul proprio sito ufficiale, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane: si tratterà di un vero e proprio gioco next-gen, dato che sarà utilizzato Unreal Engine 5 (via GameSpot).

Tuttavia, il General Manager Patrick Klaus ha anche annunciato che Iron Man è attualmente ancora nelle fasi iniziali di pre-produzione: in altre parole, il team sta ancora lavorando alle fondamenta su cui sarà costruita l'intera produzione.

Il GM evidenzia che Motive Studio vuole prendersi «tutto il tempo per trovare le giuste fondamenta dello sviluppo» e che sta lavorando a stretto contatto con un «Consiglio della Comunità» di Iron Man, ovvero un gruppo di grandi fan di Tony Stark che sta fornendo feedback su ogni mossa dello studio.

Da parte del team di sviluppo c'è tutto l'entusiasmo possibile per voler portare «una fantasia prendere vita», ma appare evidente che non potremo aspettarci di vedere novità a breve.

Possiamo soltanto incrociare le dita e augurarci di avere presto nuove buone notizie: vi aggiorneremo con tutti gli ultimi sviluppi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la partnership tra EA e Marvel è molto ambiziosa: è già stato annunciato anche un nuovo videogioco di Black Panther in sviluppo.

E forse a questo punto non è un caso che Disney avrebbe iniziato a tenere d'occhio EA per una possibile acquisizione, come potenziale mossa per tornare prepotentemente nel mercato videoludico.