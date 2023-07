EA sta lavorando a un videogioco dedicato a Black Panther

Dopo che, qualche tempo fa, erano emerse indiscrezioni circa la formazione di un nuovo studio, è arrivata la conferma ufficiale: Electronic Arts ha svelato oggi il team Cliffhanger Games, che si occuperà di un videogioco dedicato a Black Panther.

La notizia arriva dal sito specializzato GamesIndustry, ai microfoni del quale il publisher ha ufficializzato l'esistenza del nuovo team, che avrà risorse da AAA e che agirà dalla sua sede di Seattle.

Il team sarà guidato da Kevin Stephens, ex vicepresidente di Monolith Productions, secondo il quale lo studio è «costruito sui valori di diversità, collaborazione ed empowerment».

E l'idea di realizzare un gioco dedicato all'amato eroe Marvel va di pari passo con questa filosofia, secondo Stephens:

«Vogliamo che il nostro gioco permetta ai giocatori di sentire cosa significhi, essere degni del mantello di Black Panther, in modi unici e story-driven. Vogliamo che Cliffhanger Games dia forza a tutte le persone nel nostro team, via via che collaboriamo per dare vita a questo mondo fantastico».