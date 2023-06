Iron Man di EA sarà davvero next-gen, ma c'è una brutta notizia

Iron Man sarà il prossimo eroe Marvel ad avere un gioco tutto suo, visto che un titolo dedicato interamente all'alter ego di Tony Stark è in lavorazione grazie a EA Motive.

L'Avenger, che trovate in tantissime storie a fumetti su Amazon, avrà il suo gioco dopo essere apparso anche nel deludente Marvel’s Avengers.

L'annuncio del progetto ormai diversi mesi fa ha svelato le prime informazioni sul gioco di Iron Man, sebbene ora è il turno delle prime informazioni relative al comparto tecnico del gioco.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, il gioco utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5.

Questo, perlomeno, secondo quanto emerso in un annuncio di lavoro trovato sul sito ufficiale di Electronic Arts.

Nel portale viene chiarito che l'integrazione delle risorse audio e l'implementazione degli effetti sonori avvengono in UE5.

Purtroppo, però, c'è anche una brutta notizia: l'annuncio non ci dice molto sul progetto dedicato a Iron Man e il fatto che il team stia ancora reclutando sviluppatori suggerisce che il gioco è ancora molto lontano dall'uscita,

Vero anche che è il titolo sarebbe di fatto entrato in una fase di produzione vera e propria dopo che Motive Studio ha completato i lavori sul remake di Dead Space, uscito all'inizio dell'anno su PC e console. Tuttavia, è improbabile che ne sentiremo parlare nel prossimo futuro.

Patrick Klaus, direttore generale di EA Motive, ha nelle ultime settimane definito il progetto come l’opportunità di una vita, progetto che a quanto pare potrebbe essere un open world.

Restando in tema, sono molti i giochi in sviluppo presso Electronic Arts, e a quanto pare non riguarderanno solo gli eroi Marvel che già conosciamo.

Sempre per quanto riguarda i titoli basati sugli eroi della Casa delle Idee, vi sarà anche spazio per il gioco standalone su Wolverine, anche se purtroppo non sembrano esserci buone notizie sulla data di uscita.