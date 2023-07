I Super di The Boys sono pronti a devastare i giocatori di Call of Duty

Ormai siamo abituati ai crossover più improbabili nei videogiochi, e adesso ci dobbiamo preparare a vedere i personaggi di The Boys all'interno dei campi di battaglia di Call of Duty e Warzone.

Lo show brutale tratto dall'altrettanto cruda serie a fumetti (che potete recuperare su Amazon) ha saputo creare dei personaggi iconici, alcuni dei quali decisamente deviati.

Una serie TV che sta dando tanti spunti anche ad altri show, come la serie TV di Horizon di Netflix che avrà dalla sua una star di The Boys.

E mentre Karl Urban, Butcher in The Boys, sarà Johnny Cage nel prossimo film di Mortal Kombat, ecco il nuovo crossover che non smette mai di sorprendere.

E l'annuncio è arrivato proprio da Black Noir, uno dei Super della Vought:

La stagione 4 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone riceverà una grande dose della serie di The Boys con Patriota, Starlight e Black Noir che si uniranno agli operatori presenti nel gioco si uniranno al gioco.

A partire dal 12 luglio, ogni eroe riceverà il proprio pacchetto operatore, con Starlight in arrivo il 12 luglio, Patriota il 16 luglio e Black Noir il 20 luglio. Ogni pacchetto include il personaggio insieme a oggetti come ciondoli per armi, adesivi, emblemi e progetti di armi e, ovviamente, ogni personaggio ha anche una mossa finale unica.

L'aggiornamento include elementi della mappa a tema The Boys e una mappa 6v6 aggiuntiva, un aggiornamento del campo Temp V, e tanto altro che potete scoprire direttamente nel post del blog ufficiale di Call of Duty.

Chissà quanti altri crossover del genere vedremo in futuro. Magari anche in Call of Duty 2023 che, curiosamente, è stato già svelato ai giocatori dell'NBA.

Parlando di Call of Duty, invece, il suo creatore ha di recente svelato un nuovo videogioco decisamente particolare.