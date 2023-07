One Punch Man, svelato un nuovo open world, ed è gratis

Il manga di Yusuke Murata non si è fatto mancare i suoi videogiochi, e ora arriva anche One Punch Man: World, un nuovo titolo completamente free-to-play in sviluppo per PC e mobile.

Gli altri videogiochi dedicati al prode Saitama, che trovate su Amazon, hanno saputo soddisfare i fan della serie manga e dell'anime di successo, pur con alti e bassi.

Infatti A Hero Nobody Knows, una delle ultime produzioni videoludiche dedicate al franchise, era stata solo una raffica di fanservice normale, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

E mentre My Hero Academia torna con un nuovo capitolo mobile che sarà possibile provare tra poco, anche One Punch Man si prepara a tornare nel mondo dei videogiochi.

«Una sinistra ondata di attacchi di mostri ha messo sotto costrizione le città della Terra e la Hero Association. Tuttavia, dopo tre anni di addestramento speciale, Saitama è diventato così potente da poter sconfiggere gli avversari con un solo pugno. Il fatto è che Saitama fa la parte dell'eroe solo per divertimento, ma quando ogni nemico viene abbattuto con un pugno, il potere travolgente può essere un po'... noioso. Ora, di fronte all'eroe più forte e rilassato, appare un nuovo nemico. Riuscirà a mostrare tutta la sua potenza oggi?»

One Punch Man: World di Perfect World e Crunchyroll Games è il nuovo titolo multiplayer free-to-play, per cui vi potete già registrare per una beta sul sito ufficiale.

Il team di sviluppo è responsabile di Tower of Fantasy, l'erede di Genshin Impact, così come lo spin-off mobile di Persona 5, The Phantom X, e arriverà su PC, iOS e Android.

Nel gioco dovrete ovviamente respingere una ondata di nemici e mostri di ogni tipo nei panni degli eroi più potenti della Terra visto nei fumetti di One Punch Man.

Il titolo supporterà la cross-progression, così che possiate giocare in qualsiasi momento e spaziare tra una piattaforma e l'altra con semplicità, e dovrebbe uscire nella sua release definitiva entro il 2023.

