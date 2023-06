Ubisoft, spunta un remake di AC Black Flag, alla faccia di Skull & Bones

Assassin's Creed Black Flag starebbe per tornare, visto che Ubisoft avrebbe in cantiere un remake del titolo più piratesco della saga.

Il titolo fu un esperimento particolare all'epoca (lo potete scoprire tramite Amazon), dal quale nacque l'idea di sviluppare a parte anche Skull & Bones.

Advertisement

Il vero, nuovo, titolo piratesco di Ubisoft che è scomparso da tantissimo tempo, quando è tornato è stato anche rinviato e di recente sono stati avviati anche i rimborsi.

E mentre sembra che Skull & Bones possa avere una finestra di uscita più o meno probabile, ecco che spunta l'indiscrezione del ritorno di Assassin's Creed Black Flag.

Le fonti di Kotaku riportano che c'è un progetto, ancora nelle fasi preliminari, dedicato proprio al ritorno del titolo uscito nella generazione PlayStation 3 e Xbox 360.

Secondo due fonti vicine al progetto, Ubisoft Singapore sarebbe coinvolto nel progetto di rifacimento di Black Flag. Il team di Singapore lavorò anche al gioco originale, quindi non sarebbe una indiscrezione del tutto infondata.

Mentre il publisher nipponico ha rifiutato di commentare la vicenda, per ora, non è chiaro quale sarà l'entità del remake in sé. Se possa essere un rifacimento 1:1, oppure l'occasione per trasformare Black Flag con le dinamiche di gameplay che sono state inserite nel nuovo corso di Assassin's Creed fino a Valhalla.

Anche perché Ubisoft Singapore è lo stesso studio che è coinvolto in Skull & Bones, che non è in buone condizioni e deve ancora uscire, e quindi non è ben chiaro come possano gestire entrambi i processi di sviluppo allo stesso modo.

Secondo alcune mail interne, infatti, la direzione di Ubisoft Singapore sta attualmente costringendo tutti gli sviluppatori a lavorare dall'ufficio piuttosto che da remoto per velocizzare i ritmi di lavoro. Per farlo offre anche la colazione e la cena in loco per ringraziare gli sviluppatori per "l'impegno incrollabile per la nostra visione condivisa", con lo scopo di chiudere al più presto Skull & Bones.

Ovviamente non ci resta che aspettare, mentre Ubisoft comunque porta avanti il franchise con tantissimi Assassin's Creed nello stesso tempo.

Tra questi c'è anche un titolo che punta alla nostalgia tornando indietro nel tempo, ovvero Assassin's Creed Mirage.