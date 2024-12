Intergalactic offrirà «la giocabilità più profonda della storia di Naughty Dog»

Con il nome completo Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog ha confermato che lo sviluppo del gioco è iniziato nel 2020 e che presenterà una storia più selvaggia e creativa rispetto a quanto visto finora.

Dopotutto, dopo il successo ottenuto da The Last of Us Parte II (che trovate su Amazon), non ci saremmo aspettati nulla di meno.

Nonostante il gioco stia ricevendo alcune critiche dalla comunità di giocatori, Naughty Dog pare voler scommettere molto su questa nuova IP di fantascienza.

Neil Druckmann, direttore del progetto, è difatti molto entusiasta del gioco, affermando che offrirà la giocabilità più profonda della storia di Naughty Dog.

«Stiamo mantenendo tutto sulla trama sotto segreto, almeno per ora. Quello che possiamo dire è che questo gioco è all'altezza della tradizione di Naughty Dog di creare un viaggio epico ed emozionante, centrato sui personaggi,» ha spiegato Druckmann.

«I nostri obiettivi narrativi sono secondi solo alle nostre ambizioni di giocabilità. Questa sarà la giocabilità più profonda della storia di Naughty Dog, portando ciò che abbiamo imparato dalle nostre precedenti franchise e espandendoli oltre qualsiasi cosa abbiamo fatto prima.»

La promessa di una "giocabilità più profonda" sembra l'ennesima dichiarazione altisonante, ma sappiamo bene che la casa californiana ha già saputo stupirci in passato.

Tuttavia, il rischio di cedere alla tentazione di inseguire un qualcosa che non riesce a eguagliare l'impatto di The Last of Us o Uncharted è reale.

Intergalactic: The Heretic Prophet racconterà ad ogni modo la storia di da Jordan A. Mun, ruolo che vedrà Tati Gabrielle, attrice apparsa in numerosi film, tra cui Uncharted con Tom Holland (che ho recensito qui).

Il gioco è in fase di sviluppo per PS5, ma non ha ancora una data di uscita. Restando in casa Naughty Dog, dopo un lungo periodo di attesa The Last of Us Parte II Remastered si prepara a debuttare su PC tramite Steam ed Epic Games Store: ecco quando è prevista l'uscita del gioco.