Indiana Jones sarà in prima o in terza persona? Arriva una risposta

Il nuovo gioco di Indiana Jones prodotto da Bethesda è da tempo assente dalle scene, visto che ad oggi i fan non hanno ancora avuto modo di vederlo in azione.

L'attesa si sta infatti rivelando fin troppo lunga per ogni fan di Indy (trovate la collezione completa con i 4 film su Amazon) e ad oggi non ci sono novità concrete.

Da quello che sappiamo gli sviluppatori avevano promesso di essersi ispirati a «I Predatori dell’Arca Perduta», il primo lungometraggio della serie cinematografica.

Ora, dopo che alcuni mesi fa Todd Howard ha avuto l’occasione di svelare i primi dettagli sul nuovo Indiana Jones di Bethesda, è emerso che il titolo sarà un action adventure che mescolerà prima e terza persona.

Shpeshal Nick di XboxEra (via Wccftech) ha affermato di avere informazioni sulla visuale della telecamera che sarà presente nel gioco.

MachineGames ha sviluppato solo giochi in prima persona, ma Indiana Jones sarebbe forse più adatto a una visuale in terza persona, come quella di Uncharted di Naughty Dog.

Secondo la fonte di Nick, il gioco offrirà una combinazione di entrambe, anche se fissa e non switchabile a piacimento come in un classico gioco Bethesda. Ecco le parole dell'insider:

«Ora non so se sia definitivo o meno, perché il gioco credo sia ancora lontano, ma da quello che mi è stato detto, da quello che ho sentito, ci saranno entrambe le visuali. Non come Starfield, dove si può scegliere, ma ci saranno sezioni specifiche, per quanto ne so. Alcune saranno in terza persona, altre in prima. Non ho dettagli ulteriori al momento.»

È sicuramente una scelta interessante: resta da vedere se le sezioni in terza persona saranno limitate ai veicoli o meno.

Senza contare che in molti si sono domandati quale sarà il setting del gioco Bethesda, in uscita nei prossimi mesi, tanto che qualcuno ha anche pensato all’Italia.

Per concludere, avete letto anche quali sono i migliori giochi di Indiana Jones, in attesa del titolo Bethesda dedicato all'archeologo con cappello e frusta?