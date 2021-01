Indiana Jones di Bethesda: scovata la (presunta) ambientazione, è in Italia

Durante la giornata di ieri, 12 gennaio, Machine Games (autori di Wolfenstein) hanno confermato di avere in cantiere un titolo con protagonista il mitico archeologo Indiana Jones, prodotto da Bethesda (con Todd Howard in veste di producer) e da LucasFilm Games.

Il teaser trailer anticipa un gioco dedicato alle avventure di Indiana Jones nel bel mezzo della sua carriera da “tombarolo”, con tanto di cappello e iconica frusta al seguito.

Considerando che il buon Indy, nel corso delle sue quattro avventure cinematografiche principali, ama viaggiare per il mondo in cerca di preziosi artefatti (dando allo stesso tempo dei sonori calci nel sedere dei nazisti), in molti si sono domandati quale sarà il setting del gioco Bethesda, in uscita nei prossimi mesi.

Stando all’occhio attento di alcuni fan, sembra che il titolo possa essere ambientato anche in Italia, visto che nel trailer è possibile scorgere un biglietto aereo per Roma datato “21 ottobre 1937” (ossia solo un anno dopo le vicende de I predatori dell’arca perduta, primo film della serie diretto da Steven Spielberg).

Ma non solo: lo scrittore Jordan Oloman ha anche trascritto alcune frasi presenti nel video, rendendo la teoria del viaggio in Italia decisamente attendibile:

Infine, Leon Hurley di GamesRadar+ ha a sua volta immaginato che il gioco su Indy potrebbe avere luogo tra il 1936 e il 1937, epoca in cui Benito Mussolini iniziava a interessarsi alle politiche di Hitler, senza contare che nel ’37 il Duce riceveva la Spada dell’Islam, simbolo dell’alleanza tra Italia e Yusef Kerbisc (un capo berbero sostenitore dell’occupazione italiana contro la resistenza libica): sarà questo l’artefatto su cui Indiana Jones tenterà di mettere sopra le mani?

1936/37 is when Mussolini got pretty close to Hitler, giving us a Nazi connection. 1937 is also when Mussolini was presented with the Sword of Islam, the most Goddamn Indiana Jones sword I've ever seen. And a Top Secret binder suggests Indy's doing US government work again. pic.twitter.com/PESN1HhbXK

— Leon Hurley (@LeonHurley) January 12, 2021