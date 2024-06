Indiana Jones parla italiano: ecco i nomi dei doppiatori

Nel corso dell'Xbox Games Showcase abbiamo rivisto in azione Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il titolo di MachineGames dedicato all'esploratore più famoso del mondo.

Chiunque sia appassionato della saga cinematografica (che trovate su Amazon) attende a braccia aperte il nuovo gioco su Indy.

Nel video abbiamo visto scenari diversi in cui ci troveremo impegnati, anche molto diversi da quelli ammirati dal trailer di annuncio.

Ora, via social, Bethesda ha confermato il cast di attori che si occuperà di doppiare in italiano il nuovo videogioco su Indiana Jones.

«Siamo lieti di annunciare la versione italiana di Indiana Jones e l’antico Cerchio, con le voci di Alessandro D’Errico (Indiana Jones), Gaia Bolognesi (Gina), Renzo Ferrini (Locus) e Maurizio Merluzzo (Voss)», ha rivelato Bethesda.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

«Un messaggio intercettato porta Indiana e Gina in Nepal sulle tracce di uno dei manufatti tra le vette dell’Himalaya. Il loro insidioso percorso sulle montagne li conduce fino a una corazzata nascosta tra i ghiacci.

Questo è solo uno dei molti luoghi in cui la loro caccia al tesoro li porterà alla scoperta dei segreti dell’antico Cerchio.

Catturati da Gantz, i nostri eroi vengono messi alle strette e sono costretti a contendersi la pietra con i nazisti. Lo scontro viene rapidamente interrotto quando la nave si libera dalla sua morsa di ghiaccio e inizia a scivolare lungo il versante della montagna.

MachineGames è famosa per le sue scene d’azione al cardiopalma e le sequenze mozzafiato, e momenti come questo ci ricordano che l’astuzia non è l’unica freccia all’arco di Indy. A volte deve affidarsi a pugni, frusta, pistola e persino allo sporadico lancio di una granata da parte di un alleato».