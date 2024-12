Indiana Jones e l'antico cerchio: ecco dove acquistarlo a prezzo scontato

Aggiornamento 9 dicembre: Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponbile da oggi! Acquistatelo subito!

MachineGames e Bethesda hanno recentemente annunciato che Indiana Jones e l'Antico Cerchio uscirà il 9 dicembre 2024 e sarà disponibile per PC e Xbox Series X|S. La notizia ha entusiasmato i fan della serie, che ora possono effettuare il preorder del gioco. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia!

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: cos’è e di cosa parla?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un'avventura in prima persona ambientata tra gli eventi de "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata". La trama vede Indiana Jones alle prese con un misterioso furto di un manufatto apparentemente insignificante, che lo porta a scoprire un antico potere conosciuto come il Grande Circolo. Il gioco offre una combinazione di esplorazione, enigmi e azione coinvolgente, con sequenze sia in prima persona che in terza persona durante i filmati e alcune fasi di movimento.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: quando esce?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile dal 9 dicembre 2024 per PC e Xbox Series X|S, con accesso al lancio su Xbox Game Pass. In futuro, arriverà anche su Playstation 5.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati storici della serie troveranno in "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" un ritorno gradito alle avventure del leggendario archeologo, ora con grafica migliorata e una trama originale che si inserisce perfettamente nell'universo di Indiana Jones. Anche i nuovi giocatori potranno apprezzare questa versione aggiornata, esplorando vari luoghi esotici e affrontando sfide intriganti insieme a personaggi come Gina Lombardi, interpretata da Alessandra Mastronardi, e il nemico principale Emmerich Voss.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, è possibile prenotare "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" presso i principali rivenditori. Continueremo a monitorare i principali siti per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate la vostra copia di "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" per non perdere l'occasione di vivere un’avventura straordinaria. Con il lancio imminente, è il momento ideale per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.