Indiana Jones e l'Antico Cerchio, c'è un legame "nascosto" con i film

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà un gioco incentrato sull'azione cinematografica, in cui possiamo aspettarci esplosioni varie ed eventuali, ma nessuna di queste ferirà in alcun modo i cani.

La stravagante informazione arriva tramite IGN US, dalle parole del direttore creativo di MachineGames, Jens Andersson.

A differenza della serie Wolfenstein, sempre di MachineGames, in cui i cani subiscono gravi maltrattamenti, qui si limitano a scappare se messi sotto tiro.

Lo spiega Andersson: «Indy è un amante dei cani». Il richiamo è verso la battuta iconica da "L’ultima Crociata", in cui Henry Jones ricorda che il soprannome del figlio deriva dal cane di famiglia.

È interessante vedere come il team di sviluppo stia lavorando per creare un'ecosistema coerente con la saga cinematografica, anche nei piccoli dettagli.

Certo c'è anche il tema che Indiana Jones è senz'altro adatto alle famiglie, come rivela anche Andersoon, e per questo motivo il team ha preso scelte diverse per rispettarne il tono: «Abbiamo i cani come nemici, ma non li ferisci davvero; li spaventi e basta.»

Possiamo dire quindi che tutti (forse anche su PS5) potranno giocare a Indiana Jones e l'Antico Cerchio senza timore di dover incorrere in scene troppo tremende, soprattutto per gli amanti dei cani.

Questo non significa che il gioco sarà privo di tensione o momenti cupi, perché l'Antico Cerchio promette scene claustrofobiche e inquietanti, mantenendo comunque un approccio sicuro e vicino alla visione dei film.

Sviluppato dagli autori di Wolfenstein (che trovate su Amazon), il gioco promette di essere imperdibile sia per i fan del personaggio che per gli amanti delle avventure.

Di recente l'abbiamo provato in un evento in esclusiva, e nel nostro articolo vi abbiamo detto che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»