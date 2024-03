Incredibile ma vero, Steam continua a macinare record unici

Inutile dire quanto Steam sia inevitabilmente il punto di riferimento per tutti i giocatori PC, ma la piattaforma continua in ogni caso a ottenere nuovi record anno dopo anni in termini di utenti attivi.

Il 2024 era già iniziato con un record per Steam, raggiungendo l'impressionante conteggio di 33.675.229 utenti in contemporanea, contro il picco di 33.598.250 giocatori raggiunto nel 2023.

Il numero sembrava già impressionante, ma la piattaforma ha infranto rapidamente il suo record nel giro di qualche mese, ovvero alcune settimane fa, raggiungendo il 3 marzo scorso l'impressionante numero di 34.649.583 giocatori online.

Come riporta VGC, infatti, su Steam sono arrivati in contemporanea oltre 36 milioni di giocatori.

Tramite le analisi di SteamDB, emerge che la scorsa settimana sono arrivati circa 36.29 milioni di utenti in contemporanea sulla piattaforma, di cui un terzo per altro all'interno di qualche sessione di gioco.

Un successo sempre più elevato che, in queste giornate, è senz'altro merito dei Saldi Primaverili che ovviamente attirano sempre più giocatori e utenti del normale alla caccia di offerte e sconti.

Fino al 21 marzo, infatti, sulla piattaforma è possibile fare acquisti approfittando degli ormai proverbiali sconti su tutto il catalogo, o almeno su buona parte di esso, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa informandovi dell'arrivo dell'ondata di sconti.

E in queste ore la piattaforma è al centro di un caso decisamente curioso. Uno dei videogiochi che erano stati rimossi ultimamente da Steam è infatti riapparso all'interno di Epic Games Store, e sembra pronto a uscire regolarmente.