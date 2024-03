Steam ha già frantumato un nuovo record in meno di 2 mesi

Steam continua a dimostrarsi un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori su PC: lo store ideato da Valve è ormai diventato quasi obbligatorio per ogni utente che preferisce giocare su computer.

Il client sta ormai riuscendo a imporsi ovunque e diventare quasi incontrastabile, come dimostrato da un nuovo incredibile record raggiunto proprio in queste ore.

Advertisement

SteamDB segnala infatti che appena 19 ore prima della pubblicazione di questo articolo è stato battuto il record di utenti collegati in contemporanea: il 3 marzo 2024 abbiamo visto ben 34.649.583 giocatori online.

Un numero superiore di quasi 1 milione rispetto al record fatto registrare a inizio anno e comunque non meno di 2 mesi fa: un traguardo decisamente impressionante e da paura per Steam, ormai più popolare che mai.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, gli utenti che si trovavano effettivamente in partita erano 11.146.564, mentre tutti gli altri avevano comunque tenuto il client aperto sul proprio PC.

I giochi più popolari quando è stato raggiunto il record sono stati, in ordine di utenti collegati in contemporanea, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Helldivers 2, Naraka: Bladepoint, Palworld e Last Epoche.

Considerando che lo store ideato da Valve non sembra avere ancora alcuna intenzione di fermarsi, non saremmo sorpresi di scoprire che questo record possa essere nuovamente battuto nei prossimi mesi, ma sapere che più di 34 milioni di utenti erano collegati in contemporanea ai server di Steam potrebbe fare sicuramente un certo effetto.

Se volete "festeggiare" anche voi questo grande traguardo con un nuovo gioco gratis, vi ricordiamo che fino al 14 marzo potete riscattare un'avventura "spaziale" senza dover effettuare alcun acquisto.

Restando in tema di giochi gratuiti su PC, non dimenticatevi ovviamente di riscattare anche il nuovo velocissimo omaggio di Epic Games Store.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissioni.