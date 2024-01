Steam festeggia il 2024 battendo un nuovo record

L'anno nuovo non poteva probabilmente iniziare in modo migliore per Steam, che proprio poche ore fa ha potuto festeggiare ufficialmente un nuovo impressionante record battuto.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, è stato infatti ufficialmente superato un record per lo store di casa Valve che durava addirittura dallo scorso 26 marzo 2023, ovvero da quasi un anno.

Advertisement

Il 7 gennaio 2023 si sono connessi ufficialmente a Steam addirittura 33.675.229 utenti in contemporanea, contro il picco di 33.598.250 giocatori raggiunto lo scorso anno.

Gli utenti che invece stavano effettivamente giocando erano 10.6 milioni, dunque poco meno di un terzo dei profili collegati al servizio.

I giochi che hanno dominato la classifica sono stati, con ben poche sorprese, Counter Strike e DOTA 2, seguiti a ruota da PUBG, Apex Legends e Baldur's Gate 3: quest'ultimo continua a ottenere risultati decisamente impressionanti, considerando che si tratta prevalentemente di un'esperienza single player.

Nel resto della top 10 troviamo poi Naraka Bladepoint, GTA V, Lethal Company e Rust, ma nel mezzo vengono segnalati anche 208 mila giocatori su Source SDK Base 2007, suggerendo che molti giocatori si stavano divertendo con le mod di giochi Valve.

Insomma, il 2024 è iniziato decisamente con il botto per Steam, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori PC, come dimostrato dal fatto che la maggior parte degli utenti connessi in contemporanea non stava neanche effettivamente giocando qualcosa.

Un record che diventa ancora più notevole se consideriamo che nel 2024 è stato ufficialmente interrotto il supporto su diversi sistemi operativi Windows: adesso è necessario avere Windows 10 o 11 per continuare a utilizzarlo.

Qualora foste invece alla ricerca di videogiochi da provare sul vostro profilo Steam, vi segnaliamo due grandi classici a meno di due euro e diversi titoli gratuiti da scaricare.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.