Al via i Saldi Primaverili di Steam: le migliori offerte

La piattaforma di Valve ci tiene alle sue tradizioni e, da oggi, sono infatti attivi i Saldi Primaverili di Steam, con i quali potrete permettervi di recuperare tanti titoli in sconto su PC.

Quest'anno le promozioni estive sono anche una buona occasione per recuperare Steam Deck ad un prezzo ribassato, che altrimenti è acquistabile come sempre da Amazon.

I Saldi Primaverili di Steam sono attivi da oggi al 21 marzo, con una serie di offerte lampo che Valve ha avviato all'interno di Steam.

E anticipato con il solito trailer:

Ci sono già stati diversi saldi e festival di Steam nel 2024, ma questo è importante: i Saldi Primaverili di Steam sono uno dei quattro grandi eventi stagionali che danno ai giocatori la possibilità di fare dei grandi affari.

Questo significa poter acquistare ad un buon prezzo migliaia di giochi, che siano titoli molto noti, tripla A o produzioni più piccole e indipendenti, insieme al solito adesivo Steam gratuito per ogni giorno di saldi.

Oltre ad aver confermato ancora una volta le date che Valve aveva già diffuso, portandosi avanti pubblicando il calendario completo di tutti i periodi di saldi del 2023 su Steam, nel trailer viene messo l'accento su alcune offerte in particolare, tra le più interessanti per data di uscita dei giochi e sconto.

Valve vi consiglia di tenere d'occhio i seguenti giochi, insomma:

Riders Republic

Ready or Not

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Apocalypse Party

Street Fighter 6

Baldur's Gate 3

Sea of Stars

Against the Storm

The Last Faith

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Resident Evil 4

Shadows of Doubt

Le offerte sono moltissime e, se volete spulciare le offerte, non dovete far altro che fare un salto su Steam.

E se proprio i Saldi Primaverili di Steam non sono abbastanza, ricordatevi che la piattaforma di Valve offer come sempre anche alcuni giochi gratis. Tra questi il folle Wanba Warriors, che potete riscattare ancora per poco.