Uno dei giochi rimossi da Steam torna a sorpresa su Epic Games Store

Le sparizioni dei giochi sono sempre legate a fenomeni curiosi, e quello di Dark and Darker che sparisce da Steam per tornare su Epic Games Store fa parte esattamente di questi momenti erratici.

Il titolo esordì su Steam a febbraio 2023 con una demo e, nonostante fosse appunto una versione di prova, si ritrovò in una situazione di grande popolarità istantanea.

Il gioco di ruolo di Ironmace è diventato celebre durante la Steam Next Fest di quell'anno, grazie al suo modo di proporre il fantasy in maniera old-school, con picchi di oltre 100mila giocatori in contemporanea.

Ma Dark and Darker venne completamente rimosso dalla piattaforma a marzo del 2023, a causa delle rivendicazioni sul copyright della casa editrice Nexon.

Ironmace era stato perquisito dalla polizia sudcoreana in seguito ad alcune accuse di Nexon, che sostanzialmente affermavano che gli sviluppatori di Dark and Darker avrebbero utilizzato risorse e personale rubati durante lo sviluppo del gioco.

Non sappiamo bene come si sia evoluta questa specifica situazione ma, come riporta PC Gamer, il titolo è riapparso altrove.

«Con una maggiore fiducia nella qualità del nostro gioco, abbiamo iniziato i preparativi per presentare Dark and Darker a un pubblico più ampio», ha annunciato Ironmace all'interno del server Discord dedicato al gioco, continuando: «Come primo passo, siamo lieti di annunciare il lancio della pagina del negozio Dark and Darker sull'Epic Games Store.»

Dark and Darker è effettivamente presente sulla piattaforma di Epic ma, come potete vedere a questo indirizzo, non c'è ancora segnata una data di uscita per il progetto.

Per chi non avesse seguito il gioco, viene descritto come «un'avventura PvPvE dungeon FPS hardcore fantasy spietata», in cui bisogna usare «ingegno e astuzia per scoprire tesori mitici, sconfiggere mostri raccapriccianti, rimanendo un passo avanti rispetto agli altri subdoli cacciatori di tesori.»

