Saldi Primaverili di Steam: migliori giochi sotto i 15 euro

Steam ha deciso di festeggiare l'imminente inizio della nuova stagione proponendo una nuova interessantissima svendita su tantissimi videogiochi per gli utenti su PC.

Sono infatti disponibili i Saldi Primaverili, la nuova promozione dello store di casa Valve che resterà valida fino al 21 marzo 2024, data in cui avremo ufficialmente dato il benvenuto alla primavera.

Advertisement

Grazie alle nuove promozioni potete acquistare alcuni dei videogiochi più amati dagli utenti a prezzi davvero ridotti, anche arrivando a non dover spendere più di 15 euro.

Per aiutarvi in questa intrigante svendita, abbiamo dunque dato un'occhiata ai numerosissimi Saldi Primaverili di Steam per segnalarvi tutti i migliori giochi che potete acquistare a meno di 15 euro l'uno:

Migliori giochi sotto i 15 euro con i Saldi Primaverili di Steam

Age of Empires II: Definitive Edition a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Valhalla a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% Cult of the Lamb a 13,79€ - Sconto del 40%

a 13,79€ - Sconto del 40% Cuphead a 13,99€ - Sconto del 30%

a 13,99€ - Sconto del 30% Dave The Diver a 14,99€ - Sconto del 25%

a 14,99€ - Sconto del 25% Days Gone a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Dead by Daylight a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 13,49€ - Sconto del 70%

a 13,49€ - Sconto del 70% Doom Eternal a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% EA Sports FC 24 a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Fallout 4 GOTY a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,98€ - Sconto del 63%

a 14,98€ - Sconto del 63% Hades a 12,25€ - Sconto del 50%

a 12,25€ - Sconto del 50% Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Hitman: World of Assassination a 11,99€ - Sconto del 60%

a 11,99€ - Sconto del 60% Hollow Knight a 7,39€ - Sconto del 50%

a 7,39€ - Sconto del 50% Horizon Zero Dawn Complete Edition a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% It Takes Two a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Lethal Company a 7,80€ - Sconto del 20%

a 7,80€ - Sconto del 20% Monster Hunter: World a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Omori a 10,07€ - Sconto del 40%

a 10,07€ - Sconto del 40% Ori and the Will of the Wisps a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Skyrim Special Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Stardew Valley a 11,19€ - Sconto del 20%

a 11,19€ - Sconto del 20% Star Wars Jedi: Fallen Order a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Terraria a 4,87€ - Sconto del 50%

a 4,87€ - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt a 6,74€ - Sconto del 78%

a 6,74€ - Sconto del 78% The Binding of Isaac: Rebirth a 10,04€ - Sconto del 33%

a 10,04€ - Sconto del 33% Undertale a 2,99€ - Sconto del 70%

Come sempre facciamo in questi casi, vi ricordiamo che questa è soltanto una selezione parziale: i prodotti in offerta sono davvero tanti e non potevamo certo includerli tutti.

Per questo motivo, il nostro consiglio è di consultare comunque la lista completa al seguente indirizzo per scoprire tutti i giochi che potete recuperare senza dover spendere più di 15 euro.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete anche acquistare i vostri accessori e nuovi videogiochi su Amazon, senza alcuna commissione o sovrapprezzo.