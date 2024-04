Fallout 4 ora è verificato per Steam Deck, ma non ha verificato un bel niente

Tra tutti i PC handheld che sono arrivati sul mercato, Steam Deck non solo è quello che sta facendo vivere una nuova giovinezza alle "console" portatili, ma è anche quello che ha dalla sua l'approccio più intuitivo.

Anche chi non sa niente di computer e viene dalle console, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione a tema, può approcciarsi a Steam Deck con facilità, perché ha una interfaccia intuitiva. E, soprattutto, un sistema di rating che vi aiuta a capire quali giochi offriranno una buona esperienza e quali no.

Ecco: fino a giovedì, Fallout 4 è stato indicato come "giocabile" su Steam Deck da Bethesda e da Valve. Significa che il gioco era perfettamente eseguibile e giocabile (appunto), ma con alcuni accorgimenti.

Per fare un esempio, era necessario richiamare la tastiera virtuale per inserire il nome del giocatore, o superare il launcher normalmente previsto per il PC per andare all'avvio vero e proprio.

Piccolezze, ma che potevano magari spaventare chi avrebbe notato la spunta gialla anziché la bella spunta verde da verificato – che si assegna ai giochi che, una volta scaricati, non hanno bisogno di nessun accorgimento: basta avviarli e giocarci, nient'altro.

Dopo l'update "next-gen" delle scorse ore, Bethesda ha lavorato affinché Fallout 4 diventasse verificato per Steam Deck. Nella realtà dei fatti, però, questa verifica non ha verificato un bel niente.

Da amante di Deck e di Fallout, ho testato il gioco comprato qualche tempo fa sulla mia OLED (lo trovate su Instant Gaming, se volete provarlo anche voi) per vedere quali differenze ci fossero con la precedente versione "giocabile".

Per prima cosa, è stato rimosso il launcher di avvio, in modo che non dobbiate più fare un passaggio extra per il lancio del gioco. Peccato però che il launcher fosse l'unico modo di accedere alle opzioni grafiche, che ora si imposteranno semplicemente da sole su Ultra, senza darvi possibilità di scelta. Una decisione che potrebbe portarvi ad avere qualche singhiozzo di frame rate in aree più affollate e intense, come Diamond City (intorno ai 30 fps, si intende).

Per ovviare alla cosa, bisognerebbe lanciare il gioco in modalità desktop per cambiare impostazioni grafiche, o utilizzare una stringa apposita nelle impostazioni di avvio dell'applicazione.

Forse per la fretta di lanciarlo con il traino della serie TV, il passaggio di Fallout 4 a verificato su Steam Deck è stato gestito come una cosa di poco conto.

Inoltre, l'aggiornamento non ha risolto un problema con il counter dei frame su Steam Deck OLED che può mostrare il doppio di quelli effettivi a causa di uno sdoppiamento con V-Sync attivo.

Ho notato anche un bug con la tastiera virtuale che manda in crash il gioco: se la si apre, al momento della sua chiusura viene chiuso brutalmente anche Fallout 4.

Per fortuna, il crash della tastiera non si verifica nel momento di creazione del personaggio: in caso contrario, sarebbe stato impossibile andare avanti nel gioco e sarebbe stata richiesta una patch risolutiva. Rimane però il fatto che, se doveste aprirla per errore mentre giocate, al momento della chiusura il gioco andrebbe in crash irrimediabilmente.

In generale, insomma, il gioco è esattamente lo stesso di prima, scevro delle opzioni grafiche (ma anche privo di quelle che almeno sono state introdotte su console) e con qualche inciampo qua e là. Un peccato, perché è importante che Valve continui ad assegnare il distintivo verde solo ai giochi davvero ottimizzati (e molto bene) per la sua Steam Deck.

Al di là delle incertezze, Fallout 4 rimane assolutamente giocabile su Deck e se state pensando di godervelo in portatile potete farlo senza troppi patemi. Il passaggio da giocabile a verificato, però – forse per la fretta di lanciarlo con il traino della serie TV – è stato davvero gestito come una cosa di poco conto, ed è un peccato.