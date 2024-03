In Helldivers 2 appaiono nemici mai visti prima, Arrowhead "nega" la loro esistenza

Continua il momento estremamente positivo di Helldivers 2 che, da qualche giorno, può godere anche di un aggiornamento massiccio che ha inserito nemici, armi, i tanti amati mech e, a quanto pare, dei misteriosi nemici volanti mai visti prima.

Come se non bastasse il fatto che i terminidi possono sentire l'odore dei giocatori, con un sistema di olfatto che li rende ancora più temibili, adesso è apparsa una nuova specie di alieni che è in grado di volare.

Se ne sono accorti alcuni giocatori (tramite VGC), dopo che Arrowhead non aveva menzionato in alcun modo l'arrivo di questa nuova tipologia di terminidi.

Il nuovo tipo di insetto, che emette strilli acuti mentre lancia bombe sui giocatori e li colpisce con i suoi artigli, si trova attualmente solo nelle mappe in cui una tana degli Shrieker è uno degli obiettivi secondari.

Mentre i giocatori condividono filmati del nuovo tipo di nemico e discutono online degli Shriekers, Arrowhead si rifiuta ancora di riconoscere ufficialmente la loro esistenza.

Il tutto ovviamente in maniera scherzosa, con il CEO Johan Pilestedt che definisce delle bugie senza fondamento le segnalazioni degli Helldivers in tutto il mondo.

È interessante il modo divertente in cui Helldivers 2 viene aggiornato e raccontato in questa metanarrazione tra gioco e realtà. Aiutata anche dal dungeon master del gioco, di cui si è parlato recentemente in alcuni approfondimenti.

La speranza è che si possa trovare facilmente una contromisura per questo nemico, soprattutto ora che la patch di bilanciamento ha anche modificato pesantamente alcune armi ed equipaggiamenti, mandando in crisi i giocatori. Nel dubbio ci sono sempre i mech, con le loro armi democratiche in grado di uccidere quasi tutto.

