I mech di Helldivers 2 sono pronti ad esportare democrazia

Dopo averlo annunciato qualche giorni fa, Helldivers 2 ora ha sbloccato i mech per tutti i giocatori, che hanno completato la missione globale per avere la possibilità di esportare democrazia nei panni di un esoscheletro da guerra.

L'impiego dei mech in Helldivers 2 era stato anticipato qualche giorno fa, con il team di sviluppo che ha lanciato la sfida ai giocatori per liberare gli avamposti di Tien Kwan, ovvero una missione globale legata proprio ai mech.

Uno dei tanti modi con cui il "Dungeon Master" di Helldivers 2, ovvero la singola persona che sta gestendo la narrazione globale dello shooter, rende la vita dei giocatori sempre frizzante ed interessante, con nuovi obiettivi da completare ogni giorno.

Uno di questi è il completamento del suddetto avamposto che, come riporta Windows Central, sembra sia stato liberato ed abbia dato accesso ai mech.

Come potete vedere anche dall'immagine qui sopra che abbiamo scattato al volo dentro al gioco, i mech sono effettivamente acquistabili come stratagemma per i giocatori.

La Patriot Exosuit può essere aggiunta all'arsenale di stratagemmi, dopo averla sbloccata con la spesa di 20mila crediti Requisizione.

Il mech è essenzialmente un fortino fortificato su gambe, con un telaio pesantemente corazzato, un mitragliatore e un lanciarazzi. Può essere richiamato due volte per missione e ha un tempo di recupero molto lungo di 10 minuti.

Helldivers 2 continua quindi ad aggiornare i suoi contenuti dopo il grande successo iniziale. L'arrivo dei mech è solo l'inizio, infatti, perché ieri sono stati svelati i primi contenuti del nuovo battle pass che debutterà a breve.

I mech saranno utili anche a sopravvivere alle nuove condizioni ambientali, alcune delle quali a dir poco apocalittiche.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.