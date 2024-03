L'update di Helldivers 2 manda in crisi i giocatori: «Non vogliamo rovinare il divertimento»

Helldivers 2 continua la sua discesa sui campi di battaglia galattici per esportare democrazia, anche grazie al supporto e gli aggiornamenti che sono stati applicati da Arrowhead soprattutto nelle ultime ore.

È arrivata una serie di armi ed equipaggiamenti inediti all'interno di Helldivers 2, così che i giocatori possano impiegare nuove soluzioni belliche all'interno dei furenti scontri sui campi di battaglia tra Automaton e Terminidi.

Tra le cose più attese dai fan ci sono senz'altro i mech, però, che sono stati resi disponibili dopo la liberazione di una fabbrica di costruzione alla velocità della luce.

Le prime ore dei giocatori in compagnia dei mech hanno vissuto alti e bassi, però, visto che c'è un piccolo problema con le esplosioni da risolvere.

E non solo perché, con i bilanciamenti fatti, le performance di tante armi sono state cambiate drasticamente mandando i giocatori un po' in confusione. Al punto che, come riporta IGN US, Arrowhead ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per spiegare i motivi di queste modifiche.

«Troppo spesso nell'industria dei giochi la fantasia fondamentale, e ciò che rende un'arma piacevole e divertente, viene ignorata per il bene dell'equilibrio», Patrik Lasota, designer del primo Helldivers e attualmente responsabile dei test di prodotto presso Arrowhead.

Lasota ha capito che i giocatori vorrebbero chiaramente solo dei potenziamenti alle proprie armi preferite, ma i recenti nerf vengono da una impostazione ben precisa:

«Credo che i giocatori abbiano paura dei Nerf, perché rovinerebbero la fantasia di un'arma, rovinerebbero il loro divertimento. Per noi è estremamente importante procedere con cautela in modo da non rovinare la fantasia e il divertimento quando eseguiamo i nerf. Ci auguriamo che voi, i nostri giocatori, ci diate quando oltrepassiamo quella linea inavvertitamente.»

