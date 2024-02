Il boom di Helldivers 2 è merito anche di Dungeons & Dragons

Non sappiamo quanto durerà effettivamente il successo di Helldivers 2, ma c'è una singola persona che ha la responsabilità di tenere attivo l'interesse dei giocatori verso lo shooter: Joel.

Si tratta di un membro del team di sviluppo di Arrowhead che ha un compito specifico, fare il Game Master per mantenere attiva la Guerra Galattica a cui i giocatori possono partecipare con una serie di missioni.

I giocatori che hanno preso d'assalto Helldivers 2 negli ultimi weekend possono svolgere varie missioni, ma quelle della Guerra Galattica fanno parte di un obiettivo globale a cui tutti i giocatori del mondo possono partecipare.

E questo obiettivo è gestito da una sola persona all'interno del team di Arrowhead, il citato Joel.

Il team di sviluppo ha spiegato il funzionamento di questa particolare figura all'interno di una recente intervista con PC Gamer, raccontando come fa Joel a tenere in piedi la Guerra Galattica.

Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead, spiega che Joel ha il compito di rispondere alle azioni dei giocatori per creare una narrazione sempre viva, con ribaltamenti di fronte e colpi di scena.

Proprio come un Game Master che cerca di creare una narrazione condivisa con i suoi giocatori, Joel si occupa di evolvere continuamente Helldivers 2 in base a ciò che accade nel gioco.

Pilestedt afferma che Dungeons & Dragons (il gioco di ruolo più famoso del mondo presente anche su Amazon) è stato una grande ispirazione per Arrowhead, con lo studio che mira a replicare lo stesso tipo di narrazione dei giochi di ruolo da tavolo in Helldivers 2. Con le dovute differenze, ovviamente:

«È lo stesso formato quando lo costruisci per milioni di giocatori, solo che non puoi andare altrettanto nel dettaglio con ogni individuo. Ma puoi comunque fare gli stessi colpi di scena.»

Ci sono stati alcuni momenti improvvisi in cui un pianeta era troppo facile o l'altro troppo difficile, e in queste occasioni Joel si è dovuto alzare anche nel cuore della notte per applicare gli aggiustamenti necessari a rendere Helldivers 2 sempre interessante.

Arrowhead afferma di aver fatto delle previsioni su come si svilupperà la Guerra Galattica ma, proprio come in una partita di D&D, la storia cambierà in base al comportamento dei giocatori e non è detto che gli Helldivers di tutto il mondo possano sorprendere Joel.

Il futuro di Helldivers 2 sarà sempre più interessante, quindi, anche per l'arrivo dei mech che sono stati svelati da un leak.