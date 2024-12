In Death Stranding c'è un dettaglio del corpo di Sam che è stato modificato

Conan O'Brien ha incontrato il celebre game designer Hideo Kojima nel suo studio di Tokyo durante lo sviluppo di Death Stranding.

La visita del popolare conduttore televisivo ha portato allegria negli uffici di Kojima Productions, offrendo uno sguardo inedito dietro le quinte del gioco (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da FandomWire, l'incontro ha rivelato un curioso dettaglio sulla realizzazione del personaggio di Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus.

L'attore aveva chiesto espressamente a Kojima di apparire più muscoloso nel gioco rispetto alla realtà. Il game designer ha accontentato la richiesta, aggiungendo massa muscolare al modello 3D di Reedus.

Quando Kojima ha mostrato a O'Brien il trailer con Reedus nudo sotto la doccia, il conduttore ha scherzosamente commentato: «L'ho visto nudo e non è così».

La battuta ha ovviamente suscitato l'ilarità dei presenti, alleggerendo l'atmosfera.

Kojima ha poi proposto a O'Brien di apparire nel gioco come personaggio e il conduttore ha accettato con entusiasmo l'offerta (le doti registiche di Kojima non sono mai state messe in discussione).

Del resto, la capacità immaginativa di Kojima trascende barriere linguistiche e culturali. Death Stranding è l'esempio perfetto di come l'opera di un singolo creatore possa toccare temi universali, risultando personale per qualsiasi giocatore.

La visita di Conan O'Brien ha offerto uno sguardo divertente e inedito sul processo creativo di uno dei più celebri game designer contemporanei.

L'aneddoto sulla richiesta di Reedus rivela il livello di cura dei dettagli nella realizzazione del gioco, contribuendo al suo straordinario successo di critica e pubblico.

Ricordiamo che Kojima si sta ora preparando a tornare con il sequel di Death Stranding, la cui uscita è prevista per il 2025. Il nuovo capitolo è già uno dei titoli più attesi del prossimo anno (e promette di essere davvero atipico).

Ma non solo: Kojima da ora detiene i diritti esclusivi di Death Stranding, ragion per cui il sequel potrebbe uscire anche su Xbox.