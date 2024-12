In barba alle polemiche, Naughty Dog accoglie Jordan nei suoi auguri di Natale

C'è una specie di regola non scritta dei social, in quest'epoca, per cui se una cosa esiste sicuramente ci sarà qualcuno che si sta stracciando le vesti per qualsivoglia motivo che la riguardi.

È anche il caso di Intergalactic: The Heretic Prophet, il prossimo gioco di Naughty Dog che, mostrato con un primissimo trailer ai The Game Awards, a quanto pare ha già detto ai bene informati tutto suoi sui personaggi, i suoi temi, la sua profondità, le sue rappresentazioni, i suoi messaggi (continuate la lista a piacere).

Il trailer è stato bombardato di dislike da parte di chi ha criticato l'aspetto della protagonista Jordan – no, non mi tratterrò a Natale ad argomentare ulteriormente in merito, l'attrice ha già detto tutto quello che andava detto –, al punto che in alcuni casi i commenti sono stati chiusi proprio per evitare di diventare un ricettacolo del disagio internettiano di chi insegue e si fa megafono di qualsiasi idiozia venga millantata su Twitter e affini.

Naughty Dog, però, come dovrebbe fare ogni creativo che si rispetti (l'opera appartiene a chi la crea e a nessun altro), prosegue dritta per la sua strada e ha celebrato le feste di Natale con una cartolina di Natale, dove i suoi personaggi più iconici accolgono nella famiglia anche Jordan, la protagonista del futuro Intergalactic.

Nell'immagine, che vi mostriamo di seguito, potete vederla mentre riceve un bigliettino di benvenuto, con un logo inconfondibile, dai suoi precursori: abbiamo Joel, Ellie ed Abby da The Last of Us, oltre a Nathan e Chloe dalla saga di Uncharted.

L'artwork è stato realizzato da David Blatt, concept artist di Naughty Dog, e condiviso dalla compagnia sul suo profilo Twitter ufficiale.

Ricordiamo che Intergalactic sarà il quinto nuovo franchise creato da Naughty Dog, che in precedenza ha dato i natali a Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted e ovviamente The Last of Us.

Il gioco avrà un'ambientazione spaziale all'apparenza retrofuturistica e dovrebbe metterci nei panni di una cacciatrice di taglie intergalattica. Per ogni approfondimento in merito, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra scheda del gioco.