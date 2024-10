In attesa di Marvel's Blade, Arkane celebra l'anniversario: «Spingeremo su innovazione e creatività»

Arkane Studios è uno di quei team che hanno dato una storia al settore dei videogiochi, e dopo 25 anni di attività l'azienda si è presa un po' di tempo per celebrare, in attesa di Marvel's Blade.

In una nota pubblicata sul sito ufficiale, l'art director e co-director di Arkane Studios, Sébastien Mitton, ripercorre la storia della talentuosa azienda.

Advertisement

«Ogni passo che abbiamo compiuto nell'ultimo quarto di secolo (oh, ragazzi!) ha plasmato ciò che siamo oggi», dice Mitton, parlando proprio dell'arrivo di Marvel's Blade, il prossimo progetto.

Il titolo, presentato alla fine del 2023, è ispirato ovviamente al vampiro della Casa delle Idee, uno dei personaggi storici Marvel (che potete riscoprire con gli albi su Amazon).

Partendo dagli inizi, Mitton ripercorre l'identità iconica dei videogiochi di Arkane Studios. «Abbiamo combinato magia e azione in modo fisico e viscerale. Abbiamo fuso la suspense con enigmi creativi. Abbiamo sperimentato audaci dinamiche multigiocatore», in un percorso che ha portato alla creazione di Dishonored, Prey, l'ambizioso Deathloop e tanti altri titoli di grandissimo spessore.

Certo con qualche scivolone, come Redfall, ma anche i migliori sbagliano se messi sotto pressione, bisogna dirlo.

In un anno in cui, per altro, Arkane ha dovuto subire un colpo durissimo a uno dei suoi studi collaterali per colpa di Microsoft, che hanno scosso l'industria per un po'.

Infine, Mitton guarda al futuro:

«E ora, mentre ci dirigiamo verso il futuro con Marvel's Blade, sono dannatamente orgoglioso ed entusiasta di esplorare dimensioni inesplorate della nostra arte. Oggi non stiamo solo celebrando la nostra orgogliosa storia, ma stiamo anche promettendo ai nostri giocatori che continueremo a spingerci oltre i confini dell'innovazione e della creatività.»

«Abbiamo costruito qualcosa di veramente bello e so che le migliori avventure devono ancora venire», conclude Mitton nella lettera di celebrazione di Arkane.

Purtroppo non abbiamo nessuna data di uscita per Marvel's Blade, e pertanto non possiamo che aspettare e sperare di avere tra le mani un grande titolo.