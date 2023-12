Marvel's Blade è il nuovo gioco Arkane

Dai TGA, Arkane Lyon ha presentato Marvel's Blade, nuovo titolo dedicato al celebre diurno della Casa delle Idee prodotto da Bethesda.

Il team autore di Dishonored e Deathloop (che trovate su Amazon) ha presentato il trailer del director Dinga Bakaba e dell'art director Sebastien Mitton.

Il breve teaser mostrato non anticipa di che pasta sarà fatto il gioco, il quale promette comunque di essere imperdibile per i fan del personaggio.

Advertisement

Da quello che è possibile capire, Marvel's Blade sarà in ogni caso ambientato nella città di Parigi e sarà in terza persona (per la prima volta nella storia dello studio), e punterà davvero tanto sull'azione.

La descrizione ufficiale del trailer su YouTube recita:

In Marvel's Blade, Eric Brooks è il leggendario Daywalker, metà uomo e metà vampiro, diviso tra la calda società dei vivi e l'impetuoso potere dei non morti. Da Bethesda e Arkane Lyon, lo studio che ha portato Dishonored e "DEATHLOOP", Marvel's Blade è un gioco maturo, single-player, in terza persona, ambientato nel cuore di Parigi, ora in sviluppo in collaborazione con Marvel Games.

Noi di SpazioGames.it stiamo seguendo l’evento live in questo utile e ricco recap: vi basterà aggiornare la pagina per vedere comparire tutte le novità annunciate nel corso della nottata.

Ma non solo: a questo indirizzo, invece, trovate la lista specifica dei diversi vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards, incluso ovviamente anche il GOTY.