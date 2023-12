Quando esce Marvel's Blade? Non presto, a quanto pare

Bethesda e Arkane sono al lavoro su Marvel's Blade, prossimo gioco dedicato al Diurno dei fumetti della Casa delle Idee.

Il team autore di Dishonored e Deathloop (che trovate su Amazon) ha infatti presentato il primo trailer del gioco in occasione dei recenti TGA.

Quindi, Marvel's Blade il è nuovo titolo dedicato al celebre personaggio Marvel, nonché prossima produzione Arkane Lyon.

Ora, mentre sono in molti a chiedersi se il gioco sarà o no esclusiva Xbox, sembra che la data di uscita potrebbe non essere dietro l'angolo.

Jeff Grubb di Giant Bomb, nel Podcast di XboxEra, sostiene che il gioco in terza persona dedicato a Blade ha una finestra di uscita nel 2027.

«Al momento, internamente, si aspettano che venga venduto sugli scaffali dei negozi e in digitale nel 2027», ha detto Grubb. «Questo è l'anno a cui puntano per il gioco».

Vale la pena notare che, quando uscirà il gioco, saranno passati almeno 6 anni dall'ultimo titolo di Arkane Lyon (Deathloop nel 2021), sembra che la finestra di lancio resa nota da Grubb venga rispettata. Staremo a vedere.

La descrizione ufficiale del trailer su YouTube recita:

In Marvel's Blade, Eric Brooks è il leggendario Daywalker, metà uomo e metà vampiro, diviso tra la calda società dei vivi e l'impetuoso potere dei non morti. Da Bethesda e Arkane Lyon, lo studio che ha portato Dishonored e "DEATHLOOP", Marvel's Blade è un gioco maturo, single-player, in terza persona, ambientato nel cuore di Parigi, ora in sviluppo in collaborazione con Marvel Games.

Considerando che il gioco dedicato a Wolverine è in sviluppo dagli stessi autori del recente Marvel's Spider-Man 2, è lecito immaginare che anche Blade farà parte del futuro Marvel nell'industria videoludica.

Del resto, Marvel sarebbe consapevole della sua scarsa produzione di videogiochi e starebbe cercando di dare una grande spinta al settore.