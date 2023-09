In 48 ore è stato creato una sorta di remake di Starfield

Starfield è disponibile da alcuni giorni, ma a quanto pare qualcuno sta già lavorando per creare una sorta di remake del gioco.

Il titolo Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), è è molto buono, anche se migliorabile sotto vari aspetti.

Nella nostra recensione (ora con tanto di voto finale) vi abbiamo infatti spiegato cosa va e cosa non va nel nuovo progetto dai creatori di Skyrim.

Se già di recente il modder "Halk Hogan PL" ha annunciato di essere attualmente al lavoro su un HD Reworked Texture Pack per Starfield, qualcuno è andato ancora oltre.

Come riportato anche da PCGamesN, in appena 48 ore è stato creato una sorta di remake di Starfield, che incorpora tra le varie cose il viaggio tra i pianeti senza soluzione di continuità, cosa che manca nel gioco di ruolo di Bethesda.

Il remake è opera di "ThrillDaWill", creatore di LEGO Fallout e LEGO God of War. L'idea è quella di costruire un gioco che si avvicini il più possibile alla visione di Bethesda.

Date le dimensioni, la scala e la portata del tutto sembrava un compito impossibile, ma il nostro intrepido game-maker ci è riuscito, per un risultato finale piuttosto convincente.

Nel rifacimento fan-made possiamo esplorare i pianeti, completare missioni primarie e secondarie, leggere opzioni di dialogo, oggetti da collezione e persino combattimenti con le navi.

Soprattutto, Starfield Remake permette di viaggiare senza soluzione di continuità tra lo spazio e la superficie. Nessun menu. Nessuna mappa stellare, solo puro viaggio spaziale.

Quindi, se volete un'alternativa all'attuale Starfield, o se avete già finito il gioco di Bethesda e volete continuare a divertirvi, potete ottenere il remake non ufficiale di ThrillDaWill tramite il suo Patreon.

