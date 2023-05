Zelda Tears of the Kingdom, i fan rimpiangono le bombe da Breath of the Wild

Molti fan che hanno scelto di giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom fin dal lancio avevano passato numerose ore ad esplorare Hyrule con Breath of the Wild, scoprendo numerosi segreti e ingegnando modalità sempre più folli per superare gli ostacoli.

Uno degli oggetti più iconici dell'open world su Switch erano però le bombe: dato che Link aveva la possibilità di controllarle a comando, molti utenti erano riusciti a sfruttarle nei modi più disparati, sfruttando la loro potenza perfino per saltare fasi di gioco.

Advertisement

Sfortunatamente, Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) ha invece deciso di rimuoverle, rimpiazzandole invece con i più classici e comuni Fiori Bomba: una scelta che, per quanto sia più tradizionale e in linea con i canoni della serie, ha deluso alcuni appassionati.

GamesRadar+ segnala infatti numerosi fan "in lutto" per l'assenza delle loro fidate bombe, che li hanno aiutati non solo a compiere imprese impossibili, ma anche a superare dure battaglie e a risparmiare le loro armi, evitando di sprecarle in vista della loro possibile degradazione.

missing babe so much right now



you’ve saved me so much weapon durability in botw and i want to u to know u were appreciated



u cut my trees



u kaboom’d my bokos



i love u pic.twitter.com/AiqQVXGOPs — 💙ambi☁️ (@aquatic_ambi) May 16, 2023

Questo perché, in generale, Zelda Tears of the Kingdom ha deciso di abbandonare l'utilizzo della tecnologia Sheikah, in favore di molte altre funzionalità che possano garantire maggiore libertà di movimento agli utenti.

Ciò ha permesso di offrire un'esperienza più fresca e allo stesso tempo innovativa, garantendo un modo tutto nuovo di esplorare Hyrule.

Eppure, pur essendo consapevoli di ciò, molti fan vorrebbero comunque il ritorno delle bombe a comando, compagne di mille avventure e diventate ormai così iconiche da essere state perfino introdotte nell'ultimo Super Smash Bros. Ultimate, come parte del moveset dello stesso Link.

Vedremo se i desideri dei fan saranno prima o poi esauditi, magari sotto forma di DLC: per il momento, appare se non altro interessante sottolineare come molti appassionati non vogliano rinunciare ad alcune meccaniche passate — nonostante la presenza di alternative più che valide.

Insomma, nonostante sia particolarmente evidente il collegamento tra i due capitoli — sottolineato perfino con le loro copertine — le bombe non farebbero più parte di questo legame.

Tuttavia, i fan più nostalgici che hanno completato uno dei DLC di Breath of the Wild potranno comunque gioire: Zelda Tears of the Kingdom ha infatti riportato un gradevole easter egg presente dopo il suo completamento.

Restando in tema di segreti, nelle scorse ore i fan hanno anche scoperto un commovente tributo a Satoru Iwata, con la possibilità di rendergli omaggio all'interno del gioco.