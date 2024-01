Il trailer di GTA 6 nasconde un ultimo dettaglio che potrebbe esservi sfuggito

GTA 6 uscirà solo nel 2025, ma il primo trailer - apparso ormai più di un mese fa - sembra nascondere ancora segreti.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen) promette infatti di essere pieno zeppo di contenuti.

Advertisement

Il primo trailer è stato un successo assoluto, ma a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Come riportato anche da GamingBible, il fandom di GTA 6 non dorme mai, tanto che è in grado di trovare dettagli davvero difficili da scovare a occhio nudo.

Nel trailer del gioco, infatti, un fan ha individuato una fermata dell'autobus tra le innumerevoli immagini che ci vengono mostrate.

Apparentemente insignificante, a un'analisi più attenta la cosa potrebbe ipotizzare che i trasporti pubblici saranno funzionanti a tutti gli effetti.

«Ho notato che il cartello della fermata dell'autobus è un po' TROPPO dettagliato per qualcosa che non possiamo usare», ragiona l'OP del subreddit.

«Grande e visibile con le parole che sembrano effettivamente leggibili [...] Potrebbe essere che dopo tutti questi anni, FINALMENTE avremo una rete di autobus funzionante?».

Sarebbe curioso che Rockstar Games fornisse i mezzi di trasporto pubblico in un GTA (in cui ci basta rubare un veicolo per fare ciò che vogliamo), anche se comprendiamo che ciò potrebbe creare degli incontri esilaranti con gli NPC.

«Vice City aveva questa funzione, gli autobus si fermavano per i pedoni e se rubavi un autobus e andavi alla fermata, loro salivano e tu potevi giocare come autista di autobus. Ho passato ore a farlo da bambino... », riflette un altro utente.

I fan si sono quindi divertiti a discutere dei dettagli del primo trailer, il quale non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Nell'attesa di saperne di più, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar.

Infine, il rapper americano T-Pain ha sottilmente rivelato di essere coinvolto nel prossimo GTA 6, per un ruolo ancora non reso noto.