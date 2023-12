Leak o no, il trailer di GTA 6 sta per infrangere ogni record

Rockstar Games ha pubblicato ieri notte il primo trailer di GTA 6, un video che sta facendo parlare da ore fan e addetti ai lavori.

Parliamo del resto dell'unico gioco in grado di scalzare GTA V.

Il filmato, che trovate a questo e pubblicato in anticipo rispetto alla data stabilita per "colpa" di un leak, è sicuramente uno degli eventi più importanti dell'anno.

Ora, mentre i fan si divertono a discutere dei dettagli del video, sembra proprio che quest'ultimo stia per infrangere tutti i record.

Al momento in cui scriviamo, "Grand Theft Auto VI - Trailer 1" ha raggiunto 60 milioni di visualizzazioni in 12 ore.

Ha già battuto il record di visualizzazioni in meno di 24 ore detenuto in precedenza da Mr. Beast.

È anche sulla buona strada per battere il record complessivo di 108 milioni di visualizzazioni dei BTS, che poco non è.

A fronte di ciò, se il reveal trailer del "vecchio" GTA 5 è vicino ai 100 milioni di visualizzazioni, quello del 6 potrebbe superarlo in appena 24 ore.

Insomma, una soddisfazione niente male a seguito della "delusione" di ieri notte, visto che anche se Rockstar si è vista costretta a pubblicare in anticipo il trailer di GTA 6 dopo aver subito l'ennesimo leak (cosa questa che ha lasciato perplessi e arrabbiati molti sviluppatori), sicuramente ciò non gli ha impedito di ottenere un successo stellare.

Del resto, il post in cui Rockstar Games comunica data e orario del primo trailer di GTA 6 è diventato il post con più "Mi piace" di sempre dedicato al gaming.

Per concludere, avete letto che i fan sono tornati ad analizzare una maglietta aggiunta su GTA V, scoprendo che la data del reveal di GTA 6 è sempre stata sotto gli occhi di tutti?