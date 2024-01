GTA 6 potrebbe aver svelato il suo primo cameo ufficiale

GTA 6 non sarebbe un vero capitolo di GTA senza un cameo di qualche celebrità, e il primo sarebbe stato rivelato.

Il sequel di GTA V promette infatti di essere pieno zeppo di contenuti.

Il primo trailer è stato sicuramente un successo assoluto, ma a quanto pare ora è il momento di guardare a ciò che il gioco conterrà.

Come riportato anche da GamingBible, il rapper americano T-Pain ha sottilmente rivelato di essere coinvolto nel prossimo GTA 6.

La "grande rivelazione" è avvenuta dopo che i fan hanno messo in dubbio il rapper per il suo mancato coinvolgimento con NoPixel (un server di gioco di ruolo di GTA V) negli ultimi mesi.

«Ero su NoPixel, poi ho iniziato a lavorare a GTA 6 e loro [Rockstar Games] mi hanno detto che non potevo più fare RP [giochi di ruolo]».

E ha continuato: «Hanno fatto un discorso del tipo: 'E se qualcuno avesse preso il tuo album e lo avesse ri-registrato e più persone lo avessero ascoltato?'».

T-Pain ha anche aggiunto che si stava "divertendo" sui server, ma che capiva che bisognava fare dei sacrifici.

Per quanto riguarda il ruolo di T-Pain nel gioco, possiamo solo fare ipotesi, cosa che i fan di GTA sanno fare molto bene. Tuttavia, anche se non conosciamo i dettagli esatti, è bello vedere che emergono altre informazioni sul gioco.

Nel mentre, i fan si stanno divertendo a discutere dei dettagli del primo trailer, il quale non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Ma non solo: per chi se lo fosse perso, il Joker della Florida ha minacciato di far uscire di prigione l'hacker di GTA 6 se Rockstar non lo paga per la sua inclusione nel gioco.

Dopo il reveal, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar dei record.