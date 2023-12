Tommy Vercetti tornerà in GTA 6? I fan lo sperano

Rockstar Games ha da poco pubblicato il primo trailer di GTA 6, confermando il ritorno a Vice City.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen a prezzo bassissimo) ci farà quindi tornare nella città resa celebre nello storico GTA Vice City.

Advertisement

Il video pubblicato ieri notte a sorpresa è sicuramente un successo assoluto, in grado di battere ogni record.

Ora, mentre i fan sviscerano il trailer in ogni modo, altri si sono chiesti una domanda molto importante: Tommy Vercetti, protagonista dell'originale Vice City, tornerà anche in GTA 6?

Come riportato anche da Fandomwire, c'è chi si sta chiedendo se l'iconico personaggio possa fare una sua apparizione.

Purtroppo, l'attore che lo doppiava - ossia il leggendario Ray Liotta - è venuto a mancare nel 2022, quindi le possibilità che sia lui a doppiare il personaggio sono inesistenti.

Il ruolo iconico di Liotta come Tommy Vercetti è però diventato memorabile e il ritorno di Vice City in GTA 6 potrebbe rendere omaggio alla sua eccezionale interpretazione.

Tuttavia, la domanda rimane: in quale forma potremmo assistere al suo ritorno Circa due anni fa, Ray Liotta è stato avvistato in visita agli uffici di Rockstar.

Il motivo della visita è ignoto, ma c'è una piccola possibilità che sia stato coinvolto nelle registrazioni o nelle riprese di GTA 6, magari proprio per il personaggio di Tommy Vercetti.

Da un lato, sappiamo che Rockstar ha twittato in onore del lavoro iconico di Liotta nell'industria dei videogiochi e di Hollywood. Se il suo ritorno avverrà davvero, potremmo vedere un breve cameo in onore dell'attore scomparso.

D'altra parte, Tommy potrebbe tornare in una versione più anziana e "saggia", con un ruolo in molte delle attività criminali di Vice City. Lo stesso vale per alcuni personaggi che potrebbero tornare in base alla loro eredità nei giochi precedenti.

Un post su Reddit che ne parla indica come i fan si aspettino un qualche tipo di riferimento al ruolo di Liotta in GTA Vice City, anche fosse solo una lapide con il nome di Tommy.

Inoltre, i fan hanno persino suggerito che vorrebbero vedere Tommy sotto forma di un "quest giver", magari usando vecchie registrazioni di Liotta per GTA 6 realizzate ai tempi di Vice City. Questo, senza l'ausilio dell'odiata IA che potrebbe ricreare la voce dell'attore in maniera del tutto artificiale.

Ad ogni modo, se volete sapere tutto - ma proprio tutto - sul prossimo GTA, cliccate qui.