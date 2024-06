Il remaster di Final Fantasy Tactics sarebbe «reale»

C'è una buona notizia per Final Fantasy Tactics Remaster, progetto che dovrebbe rievocare lo storico SRPG uscito su PSOne.

A giugno dello scorso anno erano emersi alcuni indizi circa il remaster del gioco, poi spenti nelle settimane successive.

Da quello che sappiamo è stato infatti lo stesso creatore della serie Yasumi Matsuno a rivelare che non ci sarebbero piani per il remaster di Tactics.

Ora, però, come riportato anche da NintendoLife, secondo Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, il remaster di Final Fantasy Tactics è reale ed è attualmente in lavorazione.

Schreier ha fornito questo aggiornamento sul subreddit "GamingLeaksAndRumours" qualche giorno fa.

Questo gioco è stato scoperto nell'ambito della più ampia fuga di notizie dal database NVIDIA, che ha rivelato anche giochi come Kingdom Hearts 4 e il remaster di un altro classico intramontabile del passato di Square, ossia Chrono Cross.

Staremo a vedere quindi se presto toccherà anche a Final Fantasy Tactics, una perla della generazione a 32-bit che merita senza ombra di dubbio di essere scoperta o riscoperta, specie dai giocatori odierni. Ovviamente, al momento mancano tutti i dettagli del caso, quindi rimanete in zona per saperne di più.

