Final Fantasy VII Remake Part 3 offrirà «ancora più libertà» rispetto a Rebirth

Square Enix è già al lavoro per concludere nella miglior maniera possibile la nuova trilogia remake di Final Fantasy VII, con la terza parte che è già in fase di pre-produzione.

Nonostante ottime risposte dal pubblico e dalla critica, il publisher ha recentemente ammesso di non essere rimasto particolarmente soddisfatto dalle vendite di Rebirth (lo trovate scontato su Amazon), al punto da voler implementare il prima possibile alcuni cambiamenti nelle proprie strategie.

Dopo il "fallimento" di Rebirth e FFXVI, i prossimi giochi del publisher giapponese punteranno aggressivamente alle release multipiattaforma: non è chiaro se ciò verrà applicato anche a Final Fantasy VII Remake Part 3, ma sembra che gli sviluppatori non vogliano rinunciare ad evolvere continuamente il gameplay delle avventure di Cloud e compagni.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Inside Square Enix, pubblicato sul canale ufficiale YouTube del publisher (via Twisted Voxel), il combat director Teruki Endo ha sottolineato che con Rebirth il team ha cercato di espandere il più possibile le battaglie e il gameplay per garantire tanti modi diversi di combattere ed esplorare il mondo.

Di conseguenza, Final Fantasy VII Remake Part 3 espanderà ulteriormente questi concetti: i giocatori potranno dunque aspettarsi «ancora più libertà» di gameplay rispetto a quanto già fatto con Rebirth.

Il combat director ha ammesso che il team sta ancora pensando a come poter effettivamente garantire maggiore libertà di azione, pur anticipando che ci saranno diversi modi per fare in modo che il gameplay possa essere approfondito ancora di più.

Considerato che il battle system di Final Fantasy VII Rebirth è stato uno degli elementi più apprezzati del secondo capitolo della trilogia, queste dichiarazioni non possono che far ben sperare per la buona riuscita dell'episodio finale dell'avventura.

Ovviamente è ancora presto per capire esattamente che cosa ci aspetta, ma i fan potranno iniziare a incrociare le dita: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, pare che Part 3 non sia l'unica novità in arrivo dedicata a Final Fantasy: secondo quanto riportato da un insider, sarebbe già in lavorazione anche un remake di Final Fantasy IX.