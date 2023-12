Final Fantasy Tactics Remaster si farà? Arriva una risposta

C'è una brutta notizia per Final Fantasy Tactics Remaster, progetto che avrebbe dovuto rievocare lo storico gioco strategico in versione rinnovata.

Lasciando da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon), sono in molti i fan che amano il vecchio spin-off tattico.

Se a giugno di quest'anno sono emersi alcuni indizi circa il remaster del gioco, arriva ora la doccia fredda.

Come riportato da IGN US, il creatore della serie Yasumi Matsuno ha dichiarato che non ci sono piani per il remaster tanto richiesto.

«Al momento non ci sono piani per un remaster», ha dichiarato Matsuno in un post su X/Twitter pubblicato il 28 novembre.

«Inoltre, dovete rivolgere la vostra richiesta a Square Enix, non a me. Grazie per la vostra comprensione».

Insomma, a meno che un giorno non sia proprio Square a decidere di dare luce verde al progetto, ora come ora le speranze di mettere le mani sul gioco sono davvero molto basse, per non dire inesistenti.

Matsuno, che ha guidato il team che ha creato l'originale Final Fantasy Tactics per PlayStation, ha lasciato Square Enix nel 2005, ma nel corso degli anni ha continuato a occuparsi di Final Fantasy, tra l'altro realizzando contenuti per Final Fantasy XIV e lavorando al remaster di Tactics Ogre del 2022.

Attualmente dirige Algebra Factory, una società che si occupa di pianificazione, sceneggiatura e produzione.

