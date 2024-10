Il remake del primo Halo potrebbe essere più vicino del previsto

Il rilancio della serie di Halo forse potrebbe partire proprio dal primo storico capitolo: secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe essere questo il modo perfetto per inaugurare il nuovo ciclo degli Halo Studios.

Com'è ormai noto, gli ex 343 Industries hanno infatti deciso di cambiare nome e ufficializzare il passaggio ad Unreal Engine 5 per i prossimi videogiochi, con molteplici capitoli in sviluppo per la saga di Master Chief.

La saga diventata simbolo delle console Xbox (e che potete recuperare integralmente su Xbox Game Pass, scontato su Amazon) potrebbe decidere di avviarsi nel futuro... tornando nel passato, con un remake dello storico Halo Combat Evolved.

Già negli scorsi mesi vi avevamo segnalato un primo report al riguardo che parlava addirittura di possibile uscita multipiattaforma, ma poche ore fa è arrivata un'altra potenziale conferma da un noto insider.

Come segnalato da ComicBook, le ultime conferme arrivano infatti da Nick Baker nel corso del podcast di XboxEra, in cui afferma di aver sentito voci riguardanti il capitolo che succederà Halo Infinite.

Con un post pubblicato su X ha chiarito che si riferiva a "Halo 1 Remake", che sarebbe più vicino di quanto gli utenti possano immaginare.

Purtroppo non sappiamo nel dettaglio che cosa intendesse dire con questa affermazione, ma l'insider ha spesso rivelato anticipazioni corrette sul mondo Xbox, motivo per il quale gli appassionati di Halo potrebbero voler prestare attenzione nelle prossime settimane.

Niente sequel di Halo Infinite dunque, almeno per il momento, confermando la volontà di Halo Studios e di Xbox di cambiare pagina per il corso della saga.

In ogni caso, come sempre, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che il report iniziale suggeriva anche un possibile lancio multipiattaforma su PS5: un'ipotesi che era già stata lanciata dagli esperti di Digital Foundry, proprio grazie all'annuncio di Unreal Engine 5.

E per i nuovi capitoli "veri" di Halo? Difficile saperlo con certezza, ma pare che un sequel di Infinite sia stato cancellato internamente.