Halo 1 potrebbe tornare... anche su PS5

Proprio quando pensavamo che tutti gli occhi fossero puntati sull'Xbox Games Showcase di questo fine settimana, ecco che arriva un report che riguarda Halo.

Con Halo: Infinite (che trovate su Amazon), la serie non ha ritrovato lo slancio che sperava.

Mentre i fan attendono a braccia aperte un nuovo capitolo, sembra proprio che nei piani ci sia il ritorno di un classico, anche su PS5.

Avete capito bene: come riportato da The Verge, sarebbe in lavorazione un remaster di Halo: Combat Evolved con un potenziale piano di rilascio multipiattaforma.

Secondo Tom Warren, Microsoft starebbe pensando di rimasterizzare il primo e storico Halo per l'attuale generazione e starebbe persino considerando una versione per PS5.

Warren si affretta a sottolineare che è presto per questo remaster e che le piattaforme previste devono ancora essere decise.

«Un gioco che è stato preso in considerazione per l'uscita su PS5 è Halo, tuttavia. Fonti mi dicono che Microsoft sta lavorando a una qualche forma di remaster di Halo: Combat Evolved, che viene presa in considerazione anche per le console rivali», ha spiegato Warren.

Il rapporto avverte inoltre i fan di Xbox di non aspettarsi che Microsoft lo annunci durante lo showcase, a causa della precocità dello sviluppo e della fluidità dei piani nel quartier generale della Casa di Redmond.

Tuttavia, se questo accadrà, segnerà un momento assolutamente importante nei piani di gioco multipiattaforma di Microsoft, per ora limitati a Grounded, Hi-Fi RUSH, Pentiment e Sea Of Thieves. Vi terremo in ogni caso aggiornati.

Del resto, diverse settimane fa il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty avevano lasciato intendere che Halo non morirà, quindi la cosa guadagna ancora più valore.

Così come anche 343 Industries aveva provato a rassicurare gli animi, ribadendo a chiare lettere che «Halo è qui per restare».