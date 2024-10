343 Industries diventa Halo Studios: in arrivo «molteplici giochi» in Unreal Engine 5

Durante gli Halo World Championship di quest'anno è arrivato un annuncio a sorpresa da parte di 343 Industries: il team sta infatti affrontando una importante fase di rebranding, a iniziare da un nuovo nome.

La casa di Halo adesso infatti si chiamerà ufficialmente "Halo Studios": una strategia che serve a comunicare un repentino cambio di rotta nel modo in cui sarà gestita l'IP di Master Chief (che trovate interamente su Game Pass, disponibile su Amazon).

Il primo passo, secondo quanto svelato in un'intervista rilasciata su Xbox Wire, sarà abbandonare l'engine proprietario Slipspace Engine per passare ad Unreal Engine 5, sul quale si baseranno «molteplici nuovi giochi» in sviluppo.

Per dimostrare le potenzialità della serie, Halo Studios ha anche mostrato un teaser con video e immagini di "Project Foundry": lo trovate allegato qui di seguito.

È importante precisare che Project Foundry non si tratta di un vero e proprio nuovo capitolo della serie, ma allo stesso tempo neanche di una tech demo: si tratta di una sorta di "tool di addestramento" che serve a indicare al team cosa serve per realizzare un vero Halo di ultima generazione.

Un teaser creato, secondo quanto riferito dagli Halo Studios, con la stessa cura che dovrà avere un gioco completo vero e proprio: il reveal pubblico di Project Foundry serve sia per spiegare ai fan cosa potranno attendersi dai prossimi capitoli che, allo stesso tempo, ad attirare nuovi sviluppatori.

La scelta di passare ad Unreal Engine 5 è stata presa con l'obiettivo di fare in modo che il team riuscisse a concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di giochi, senza dover pensare a fattori esterni che toglievano energie e risorse sulla produzione di grandi titoli.

Gli Halo Studios spiegano di non voler ripetere gli stessi errori di Infinite — che, nel frattempo, si sta aggiornando con una modalità "strana" — e sottolineano di non volersi più concentrare semplicemente su come supportare un gioco a lungo, ma di «concentrarci sul creare quante più esperienze possibili di alta qualità».

Insomma, Microsoft sembra avere piena fiducia nell'operato degli ormai ex 343 Industries, che continueranno a gestire il futuro della saga di Master Chief.

Staremo a vedere se il rebranding in Halo Studios e il passaggio ad Unreal Engine 5 porteranno i frutti sperati: monitoreremo con attenzione gli sviluppi.