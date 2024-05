Il prossimo sparatutto Ubisoft sarà davvero gratis

A un paio di giorni dall'uscita di XDefiant, il prossimo sparatutto in prima persona di Ubisoft, il publisher ha rilasciato una dichiarazione che illustra i piani di monetizzazione.

Il titolo nato da Rainbow Six Siege (che trovate su Amazon) si prepara a uscire per davvero, dopo mille incertezze.

Del resto, considerato che anche la stessa Ubisoft non sembrava averci creduto un granché, la sua release lascia ben sperare.

Ora, come riportato anche da DualShockers, è arrivata un'altra buona notizia: il gioco free-to-play dice ufficialmente no alle microtransazioni.

«Non ci sono meccaniche pay-to-win», si legge nel post ufficiale della compagnia, in grassetto.

«Tutti i contenuti acquistabili che hanno un impatto sul gameplay sono sbloccabili anche attraverso le sfide, per garantire un gioco equo tra la nostra comunità».

Anche se nessun titolo multigiocatore ammetterebbe mai apertamente di essere pay-to-win, queste parole saranno viste come un segnale positivo per i giocatori.

La dichiarazione continua, specificando le ricompense disponibili per i giocatori attivi, le opzioni di personalizzazione e il tipo di contenuti che i giocatori possono aspettarsi al lancio.

«Il nostro obiettivo è quello di fornire incredibili opzioni di personalizzazione che ricompensino tutte le partite, le vittorie e persino le sconfitte che avete fatto nel gioco», si legge.

«Mentre giocate una partita in più, tutto il vostro tempo e la vostra energia serviranno a sbloccare contenuti attraverso il Battle Pass o le sfide».

La descrizione ufficiale recita:

I mondi di Ubisoft entrano in collisione in questo arena shooter in prima persona, on-line e free-to-play, in cui combatti frenetici scontri per diventare il numero uno!

Un'esperienza in continua evoluzione, con regolari aggiornamenti che offrono nuove fazioni e nuove mappe, armi e modalità di gioco. Il supporto multipiattaforma ti permette di giocare con i tuoi amici su qualsiasi piattaforma.