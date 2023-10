Ubisoft ha ucciso l'ennesimo gioco gratis in uscita

Tom Clancy's XDefiant, l'arena shooter free to play di Ubisoft, è il nuovo titolo che il publisher francofono ha fatto finire nell'oblio dei giochi rinviati a data da destinarsi, e probabilmente cancellati per sempre.

Insieme a titoli come Skull and Bones (che paradossalmente è sempre ) sembra che Ubisoft voglia aumentare ancora la lista dei titoli destinati ad un oblio eterno.

Tom Clancy’s XDefiant si è fatto vedere per la prima volta nel 2021, quando Ubisoft l’ha mostrato con una poco comprensibile fierezza; e dopo aver rincarato la dose dimostrando di credere ancora nel progetto nonostante tutto, ora arriva l'ennesimo rinvio.

Come riporta Gamespot, infatti, Ubisoft ha scoperto alcune incoerenze nell'esperienza di gioco in occasione dell'ultimo test pubblico, arrivando a rinviare il gioco a tempo indeterminato.

«Il team continuerà a lavorare per risolvere questi problemi», ha spiegato Ubisoft tramite i canali ufficiali social di XDefiant.

Il team di sviluppo vuole continuare a testare il gioco perché possa diventare lo "sparatutto arcade migliore della categoria", stando alle dichiarazioni.

Il produttore esecutivo Mark Rubin, che in precedenza ha ricoperto quel ruolo in numerosi giochi della serie di Call of Duty, ha detto che il team ha trovato "alcune cose" che hanno portato l'azienda a decidere che aveva bisogno di più tempo per "sistemare o migliorare l'esperienza per tutti".

Non c'è infatti una data precisa per il ritorno di XDefiant e, visto l'andazzo di Ubisoft in questo periodo, è lecito pensare che il gioco possa non tornare mai più. Anche perché già PlayStation e Xbox lo avevano bocciato al controllo qualità, quindi i presupposti non sono affatti positivi.

Ubisoft ha di recente chiuso per sempre ogni possibilità di un sequel di Immortals Fenyx Rising, per non parlare dello stato di Skull and Bones che forse è ancora peggiore visto che il gioco è già in uno stato avanzato.