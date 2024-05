Il prossimo gioco degli autori di Batman Arkham sarà esclusiva Xbox

Il ritorno del Cavaliere Oscuro, o almeno dei suoi autori originali, sarà su Xbox grazie ad un accordo con il nuovo studio dei co-fondatori di Rocksteady che ci ha dato la clamorosa trilogia di Batman Arkham.

Come riporta Exputer in esclusiva, lo studio creato da Sefton Hill e Jaime Walker ha firmato un accordo con Xbox per creare il prossimo gioco in esclusiva sulle piattaforme da gaming di Microsoft.

Hill e Walker hanno lasciato Rocksteady nel 2022, dopo 20 anni di lavoro e aver creato il team autore dell'amata trilogia di videogiochi di Batman (li trovate su Amazon), e il loro nuovo studio Hundred Star ora lavorerà con Xbox.

Il videogioco per Xbox è stato descritto come un action adventure single player AAA, in Unreal Engine 5.

Ovviamente non si sa nient'altro su queto progetto, ma la partnership è già stata firmata e Xbox Game Studios sta finanziando il primo progetto dello studio.

Con il finanziamento attivo da parte di Xbox è altamente probabile che il videogioco di Hundred Star sarà un'esclusiva, anche se la strategia del colosso di Redmond applicata da qualche mese a questa parte potrebbe riservare delle sorprese.

Come è stato riportato da alcuni insider, infatti, anche il prossimo DOOM non sarebbe un'esclusiva Xbox, nonostante Bethesda e idSoftware facciano parte di Xbox, come sapete.

Tuttavia, la notizia che i fondatori di Rocksteady e le menti originali dietro all'amata trilogia di Batman stanno tornando è una buona notizia a prescindere. Hundred Star è stato fondato nel 2023, con sede a Londra, e ora ha un numero di dipendenti vicino a 100, di cui più di 20 sviluppatori provenienti sempre da Rocksteady.

Nel frattempo Rocksteady sta gestendo la difficile situazione post-lancio di Suicide Squad, con un supporto che non sembra essere utile per il rilancio del titolo. Nella speranza che anche Rocksteady non faccia la fine di tanti altri studi che stanno crollando di recente.