Il nuovo DOOM non sarà un'esclusiva Xbox

Come sapete, Xbox ha deciso da un po' di allargare il mercato delle proprie esclusive e tra queste potrebbe esserci anche il nuovo DOOM, di cui si è iniziato a parlare da un po' e che potrebbe essere svelato durante l'estate.

Questo nuovo DOOM era già stato menzionato qualche giorno fa come parte degli annunci dello showcase di Xbox durante la Summer Game Fest 2024, insieme ad altri titoli emersi in un report.

Se DOOM Eternal (lo trovate su Amazon) era ovviamente un multipiattaforma al momento della sua uscita, dopo l'acquisizione di Bethesda il franchise di shooter infernali è tra le proprietà intellettuali di cui Xbox potrebbe disporre come vuole.

E, come riporta Windows Central, il nuovo DOOM che dovrebbe essere annunciato durante l'evento estivo di Xbox seguirà la stessa direzione che hanno seguito i recenti Sea of Thieves e Pentiment, giusto per citare due titoli: sarà multipiattaforma.

DOOM: The Dark Ages, questo il presunto nome del progetto di Bethesda e idSoftware, dovrebbe essere un videogioco di ispirazione medievale che farà da prequel per l'intera saga di DOOM, a quanto pare. Inoltre sarebbe previsto per la pubblicazione anche su PlayStation e PC, oltre che su Xbox, direttamente dal day one.

Tutto questo avrebbe molto senso e, vista la strategia degli ultimi tempi di Xbox, andare a togliere un franchise come DOOM all'utenza PlayStation sarebbe una mossa poco coerente con tutto il resto. Addirittura anche Starfield potrebbe diventare un titolo PS5, tra le altre esclusive rimaste ancora solo su piattaforme Xbox.

Ci aspettiamo, ovviamente, che DOOM: The Dark Ages possa arrivare facilmente su Game Pass per Xbox e PC, ma anche in questo caso pare che ci ritroveremmo da parte un progetto multipiattaforma pubblicato da Xbox.

Non ci resta che aspettare l'annuncio definitivo o meno durante la Summer Game Fest 2024, di cui vi ricordiamo tutte le date e appuntamenti.