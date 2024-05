L'industria soffre e ora si teme anche per Rocksteady

Anche la Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League ha fallito nel diventare la seconda possibilità che i fan e la stessa Rocksteady speravano, tanto che ora si teme per l'incolumità stessa del team di sviluppo.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, si è infatti rivelato un flop su quasi tutta la linea.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti reso noto che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, in questo momento che definire nero è poco per l'industria del videogioco, qualcuno pensa che Rocksteady stia sul filo del rasoio.

Difatti, Suicide Squad: Kill the Justice League ha fatto segnare vendite deludenti durante il primo trimestre dell'anno, come reso noto da David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery.

A riportato, anche Jason Schreier di Bloomberg sui suoi canali social ufficiali.

«Durante la telefonata di stamattina dedicata ai guadagni di Warner Bros. Discovery, l'amministratore delegato David Zaslav ha dichiarato che i risultati finanziari del trimestre sono stati penalizzati dalla 'deludente uscita di Suicide Squad', il nuovo gioco di Rocksteady Studios», scrive Schreier.

A rinforzare l'idea che il gioco su Harley Quinn e soci sia stato un fallimento, vi è invece il grande successo riscosso da Hogwarts Legacy lo scorso anno.

Il rischio è che la Suicide Squad faccia la fine di Redfall, il cui supporto si è bruscamente interrotto proprio con la chiusura di Arkane Austin martedì scorso. Lo sviluppatore ha infatti confermato che non verranno rilasciati ulteriori DLC e che, anzi, gli utenti verranno rimborsati.

A conti fatti, anche la Stagione 1 ha oggettivamente fallito nel diventare la seconda possibilità che i fan e la stessa Rocksteady Studios sperava. Se ci saranno o meno i presupposti per un rilancio con una Stagione 2, solo il tempo potrà dirlo.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha avuto nei mesi scorsi meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam.