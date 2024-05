Suicide Squad starebbe per dare il benvenuto a un altro villain di Batman

Rocksteady, sviluppatore di Suicide Squad: Kill the Justice League, avrebbe anticipato l'introduzione di Mrs. Freeze con una "gelida" modifica al mondo di gioco apportata dall'ultima patch.

Il titolo dedicato ai personaggi DC, che trovate anche su Amazon, non ha purtroppo fatto breccia nel cuore dei fan, anche se a dire il vero ce la sta mettendo tutta.

Ora, dopo che neppure la nuova versione del Joker offerta nella Stagione 1 dei contenuti post-lancio ha salvato la situazione, Rocksteady ci prova con un altro villain dell'universo di Batman.

Come riportato anche da IGN US, infatti, i giocatori hanno notato il piccolo teaser per la Stagione 2 dopo il rilascio dell'aggiornamento Stagione 1 - Episodio 2 di questa settimana.

La clip, pubblicata dall'account "Arkham Videos" su X/Twitter, mostra una sezione ghiacciata di Metropolis insieme a una pubblicità di Ho-Ho Frozen Chicken Bites.

Rocksteady non ha ancora annunciato la Stagione 2 né cosa aggiungerà al gioco, ma si prevede che il lancio avverrà con un nuovo personaggio giocabile.

L'aggiunta di Mrs. Freeze non sarà una sorpresa per i fan più accaniti della Justice League, dato che i dati suggeriscono che i personaggi giocabili in arrivo includono - appunto - Freeze, oltre a Lawless e Deathstroke.

Dato che già il Joker di Kill the Justice League è una variante Elseworlds della realtà alternativa, anche la "signora Freeze" in arrivo potrebbe essere una variante Elseworlds del ben più noto Mr. Freeze visto anche nella serie di Batman: Arkham. Staremo a vedere.

Ad ogni modo, nella nostra recensione vi abbiamo raccontato per filo e per segno che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Avete letto anche che alcune settimane fa Warner Bros. ha aggiornato sui dati finanziari dell'anno, svelando che Suicide Squad ha oscurato i guadagni degli interi Studios?