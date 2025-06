Sembrerebbe che Capcom stia davvero preparando le porte all'annuncio vero e proprio di Resident Evil 9, che potrebbe mostrarsi per la prima volta già a partire da questa settimana.

Nelle scorse giornate vi avevamo raccontato le ultime indiscrezioni sul tema, che segnalavano un suo possibile debutto nel corso del primo trimestre 2026: una data che lasciava immaginare un reveal imminente, visto che mancherebbe davvero poco all'uscita.

In queste ore è arrivata un'ulteriore conferma al riguardo: un report di MP1st anticipa infatti che l'annuncio di Resident Evil 9 sarebbe in arrivo addirittura già da questa settimana, probabilmente nel corso della Summer Game Fest.

L'informazione arriverebbe da una fonte affidabile della testata, anche se attualmente non è chiaro se il suo titolo sarà effettivamente Resident Evil 9: Capcom potrebbe infatti decidere di utilizzare un nome diverso, come già accaduto per il predecessore RE Village (lo trovate su Amazon).

Anche l'insider Dusk Golem, che ha saputo spesso anticipare dettagli importanti per la saga di Resident Evil, oggi si dice sicuro «al 95%» che il reveal arriverà durante la Summer Game Fest.

Il leaker non può dirsi certo delle indiscrezioni in quanto non ha avuto informazioni dirette, ma sottolinea che questa è la prima volta che se ne è sentito parlare così tanto nel dietro le quinte, dettaglio che coincide con altri reveal e che fa immaginare che il reveal sia davvero imminente.

Come sempre dobbiamo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita ufficiale da Capcom, ma per i fan di Resident Evil potrebbe essere il momento di attendere ulteriori aggiornamenti con moderato ottimismo.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori informazioni sul prossimo capitolo della saga survival horror.

Nel frattempo, nelle scorse ore sono arrivate conferme anche per quanto riguarda due attesi remake di Resident Evil, anche se ci sarà da aspettare ancora un po'. In compenso, le finestre di lancio così distanti sembrerebbero essere un ulteriore indizio per l'arrivo del nono capitolo.